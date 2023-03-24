  De Maiara e Maraísa a Xand Avião, fim de semana no ES está repleto de shows; agenda
Agenda

De Maiara e Maraísa a Xand Avião, fim de semana no ES está repleto de shows; agenda

Programação ainda contará com shows de Paulinho da Viola, Leila Pinheiro e Humberto Gessinger. Além das apresentações, o teatro e muitas baladas agitam o Estado
Beatriz Heleodoro

Publicado em 24 de Março de 2023 às 12:10

Maiara e Maraísa, festival de piseiro e peças de teatro tomam conta de fim de semana no ES
Maiara e Maraísa, festival de piseiro e peças de teatro tomam conta de fim de semana no ES Crédito: Folhapress/Weverson Costa
O fim de semana chegou com artistas nacionais de peso se apresentando em todo o Estado. Maiara e Maraísa, Paulinho da Viola e a realeza do piseiro desembarcam em solo capixaba nesta sexta e neste sábado para não deixar ninguém parado.
Pela Grande Vitória, opções de baladas com setlists de divas do Pop e boas rodas de samba estão garantidas! Há ainda opção de peça de teatro para quem quiser curtir um domingo mais tranquilo.
Confira tudo abaixo:
  • PAGODIN DO BOTECO
  • Com Grupo Classe 1, Pedro Schmid e DJ Residente
  • QUANDO:  Sexta (24/03), às 20h
  • ONDE: Boteco do Junior, Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 20 a inteira (1º lote), disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • GORDINHO SAMBÃO
  • Com Sem Medida, Sué e DJ Kayonavoz
  • QUANDO: sexta (24/03), a partir das 21h
  • ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • ENTRADA: pista livre a noite toda
  • MAIARA E MARAÍSA
  • QUANDO: Sexta (24/03), às 21h30
  • ONDE: Arena North Star, Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012 - Barbados - Colatina
  • INGRESSOS: De R$ 70 a R$ 290, disponíveis no site da Le Billet, com acréscimo de taxa de conveniência
Maiara e Maraisa cantam em Colatina Crédito: Globo/Fábio Rocha
  • SEXTA DELAS
  • Com Koisa Nossa e Mateus Matos & Murilo
  • QUANDO: sexta (24/03), a partir das 22h
  • ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
  • ENTRADA: mulheres não pagam até 0h. Demais valores não foram informados
  • SEXTA PRIME DECK'S
  • Com Victor e Sander e DJ PH7
  • QUANDO: Sexta (24/03), às 22h
  • ONDE: Decks Beer, na Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha
  • INGRESSOS: R$ 20 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • POP STARS  (POP E TAYLOR SONGS)
  • QUANDO: Sexta (24/03), às 22h
  • ONDE: Fluente, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 30 a noite inteira, disponíveis na portaria. Os 50 primeiros entram de graça
  • LIVE PINK
  • Com Frazão, DDriss, Fabricio V DJ e Giselle Dario
  • QUANDO: Sexta (24/03), às 23h
  • ONDE: Pink Elephant Vix, na R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: De R$ 40 a R$ 120, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • BOTA PRA QUEBRAR (POP, FUNK E ELECTRO)
  • QUANDO: Sexta (24/03), às 23h
  • ONDE: Bolt, na Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 25, disponíveis na portaria
  • EU TE AMO SEXTA
  • Com PH Dias, Frazão e DJ Baduh
  • QUANDO: sexta (24/03), a partir das 19h
  • ONDE: Canto 27 - Av. Dr. Jair de Andrade 39, Itapuã, Vila Velha
  • ENTRADA: R$ 15 até 21h; demais valores não informados
  • INFORMAÇÕES: 27 998877576

SÁBADO (25)

  • ALEMÃO DO FORRÓ 
  • QUANDO:  Sábado (25/03), às 12h
  • ONDE: Sítio Capadóci, Pratinha, Muqui - ES, 29480-000, Brasil
  • INGRESSOS: Inteira por R$ 50, à venda no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • VOZES DO SAMBA CONVIDA QUINTAL DO PAGODINHO
  • Com Gabrielzinho do Irajá, T do Tuiuti, Brasil do  Quintal, Leandro D'menor, Ricardo do Brasil e Vlad AKS & Banda
  • QUANDO: Sábado (25/03), às 14h
  • ONDE: Clube de Pesca Santo Antônio, Av. Dário Lourenço de Souza, 89 - Mário Cypreste, Vitória
  • INGRESSOS: Promocional por R$ 20 e casadinho por R$ 30, disponíveis no site da On Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência 
  • RODA DO MÃE JOANA
  • Com SambaJr e Samba VIP
  • QUANDO: Sábado (25/03), às 17h
  • ONDE: Mãe Joana, na R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 25 a meia e R$ 50 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • VIIIXE FORRÓ E PISEIRO 
  • Com João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon e Xand Avião
  • QUANDO:  Sábado (25/03), com abertura dos portões às 18h
  • ONDE: Estádio Kleber Andrade - Rua Rio Branco, 638 - Rio Branco, Cariacica/ES
  • INGRESSOS: R$ 110 (arena/meia/2º lote) | R$ 220 (arena/inteira/2º lote) | R$ 160 (espaço VIP/meia/2º lote) | R$ 320 (espaço VIP/meia/2º lote) | R$ 320 (front premium/inteira/3º lote) | e R$ 640 (front premium/inteira/3º lote), à venda no site Brasilticket.com.br, com acréscimo de taxa de conveniência
Xand Avião e Tarcísio do Acordeon
Tarcísio do Acordeon e Xand Avião são algumas das atrações do festival VIIIXE, em Cariacica Crédito: Instagram/@tarcisiodoacordeon
  • 426 MUSIC FESTIVAL  
  • Com Eric Martins feat Rolls-Rock, André Prando, Back To The Past, Trilha, Dona Fran, Saulo Simonassi, DJ John, Duets, 027, Darlin' Doll, Beat Club, Fixer, The Crew, DJ John e Hites 426
  • QUANDO:  Sábado (25/03), às 18h
  • ONDE: Na Vista, Rua Roseni Borges Alvarado - Vitória, ES
  • INGRESSOS: R$ 100 a meia-entrada e R$ 200 a inteira, à venda no site Le Billet, com acréscimo de taxa de conveniência
  • SEFU 7
  • Com Gustavo O Brabo, Isaque Gomes, Mesquita de NV e Victor Cunha
  • QUANDO:  Sábado (25/03), às 19h
  • ONDE: Ilha de Guriri - Guriri, São Mateus - ES, Brasil
  • INGRESSOS: R$ 90 a inteira, à venda no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • TÁ EM CASA
  • Com Luuh, Pagode e cia, Cariello, Koreia e Bruno e Matteus
  • QUANDO: Sábado (25/03), às 20h
  • ONDE: Embrazado, na R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia (1º lote), disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • PAULINHO DA VIOLA - 80 ANOS
  • QUANDO:  Sábado (25/03). Portões abrem às 20h e o show começa às 21h
  • ONDE: Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto, na Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória
  • INGRESSOS: Cadeira Plateia Inteira R$ 300 |  Meia-Entrada R$ 150 | Ingresso Solidário R$ 200 | Mesa Bronze R$ 1100 | Mesa Prata R$ 1300 | Mesa Ouro R$ 1500. Disponíveis na bilheteria física, no espaço, ou pelo site da Blue Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
O sambista Paulinho da Viola em apresentação no Vibra, casa de shows de São Paulo, onde abriu sua turnê comemorativa de 80 anos., no dia 4 de março
Paulinho da Viola traz a turnê "80 Anos" a Vitória Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
  • GORDINHO SAMBÃO
  • Com Pagode e Cia e D'Moleque
  • QUANDO: sábado (25/03), a partir das 20h
  • ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • ENTRADA: pista livre a noite toda
  • SÁBADO SEM LEI
  • Com João Felipe & Rafael e Artsamba
  • QUANDO: sábado (25/03), a partir das 22h
  • ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
  • ENTRADA:  pista gratuita até 0h. Demais valores não foram informados
  • LEILA PINHEIRO - PROJETO SESC GRANDES ESPETÁCULOS
  • QUANDO: Sábado (25/03), a partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • INGRESSOS:  De R$ 30 a R$ 100, disponíveis no site da Lets Events
  • RESENHA DO CANTO
  • Com Pedro & Lucas, Pedalasamba e DJ Baduh
  • QUANDO: sábado (25/03), a partir das 19h
  • ONDE: Canto 27 -  Av. Dr. Jair de Andrade 39, Itapuã, Vila Velha
  • ENTRADA: R$ 15 , sujeito a alterações
  • INFORMAÇÕES: 27 998877576
  • HUMBERTO GESSINGER - "NÃO VEJO A HORA"
  • QUANDO: Sábado (25/03), às 22h
  • ONDE: Steffen Centro de Eventos, ROD, ES-010, KM 4 - Jardim Limoeiro, Serra
  • INGRESSOS: R$ 300 o ingresso individual pelo site da Le Billet | Mesas entre R$ 400 e R$ 1000 para compra no Steffen ou através do número (27) 99994-6535
  • VAI ROLAR PAGODE
  • Com Samba DM e DJ Zonta
  • QUANDO: Sábado (25/03), às 22h
  • ONDE: Decks Beer, na Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha
  • INGRESSOS: R$ 20 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • QUINTAL DO PAGODINHO
  • Com Gabrielzinho do Irajá, T do Tuiuti e Grupo Chopp e Samba
  • QUANDO:  Sábado (25/03), às 22h
  • ONDE: Parada 027 Guarapari, na Av. Salvador Peçanha - Kubitschek, Guarapari - ES, 29203-005 - Guarapari, ES
  • INGRESSOS: Individual por R$ 25, disponíveis no site da Le Billet
  • RESENHA COM OS CRIAS
  • Com Grupo Batucaê, DMoleque, Nandinho e DJ Welington Lyu
  • QUANDO: Sábado (25/03), às 22h
  • ONDE: London Music, Av. Raul Oliveira Neves, 160 - Jardim Camburi
  • INGRESSOS: Pista por R$ 30 e área VIP por R$ 50, disponíveis no site da ON Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • FUNK A HOLIC (FUNK ALL NIGHT)
  • QUANDO: Sábado (25/03), às 22h
  • ONDE: Fluente, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 40 a noite inteira, disponíveis na portaria
  • MOVIMENTA
  • Com DJ Koreia, DJ Gustavo Brabo, DJ Belucio, DJ Peteres, DJ Junin da BR e DJ Weriky 
  • QUANDO: Sábado (25/03), às 23h
  • ONDE: Bar da Copa, na R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • GHETTO (HIP HOP, FUNK E TRAP)
  • QUANDO: Sábado (25/03), às 23h
  • ONDE: Pink Elephant Vix, na R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto
  • INGRESSOS: De R$ 50 a R$ 160, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • POP MONSTER (LADY GAGA, POP 2000, POP E POP PERFECTION)
  • QUANDO: Sábado (25/03), às 23h
  • ONDE: Bolt, na Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 30, disponíveis na portaria

DOMINGO (26)

  • PEÇA 'LÁGRIMAS PARA O SEU ALMOÇO'
  • QUANDO: Domingo (26/03), às 19h
  • ONDE: Palácio da Cultura Sônia Cabral, na R. São Gonçalo - Centro, Vitória
  • INGRESSOS: Inteira por R$30 | Meia-entrada por R$15. Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência
  • GORDINHO SAMBÃO
  • Roda de samba com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Jr e DJ Guilherme Correa
  • QUANDO: domingo (26/03), a partir das 19h
  • ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • ENTRADA: pista livre a noite toda
  • FESTIVAL PARQUE ABERTO
  • Com concerto do Grupo de Câmara da Oses
  • QUANDO: domingo (26/03), das 9h às 13h
  • ONDE: Parque Cultural Casa do Governador - R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha
  • ENTRADA: franca, mas os ingressos estão esgotados

