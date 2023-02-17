De Léo Santana a Ana Castela, os hits que devem bombar no Carnaval 2023

Léo Santana e Ana Castela contam com músicas que devem fazer sucesso no Carnaval 2023 Crédito: Eder Mota/Reprodução/Instagram @anacastelacantora

Imagina você correndo atrás do trio - ou mesmo participando do agito dos blocos - sem conhecer as músicas que certamente serão executadas várias vezes? E, claro, a galera sabendo cantar de cor, fazendo seu "mico" ficar ainda maior.

"HZ", esperto, resolveu se adiantar e preparou uma lista das faixas que devem grudar como chiclete no Carnaval 2023. Nesse trabalho, contamos com a ajuda de Marcelo Rangel, coordenador de programação das rádios da Rede Gazeta.

Rangel adianta uma tendência que vem se firmando. "Ao contrário de outros carnavais, onde o axé dominava, ou mesmo o funk, estamos vivendo uma fase mais eclética. Hoje, também temos representantes do sertanejo e do piseiro, por exemplo. O repertório está mais diversificado", aponta.

A lista não poderia começar sem o atual fenômeno da internet, "Zona de Perigo", de Léo Santana. Trata-se "da música do Carnaval 2023", que também está explodindo nas rádios de todo o país. O clipe, inclusive, já conta com mais de 31 milhões de acessos no YouTube em menos de um mês.

É praticamente impossível entrar nas redes sociais sem se deparar com pelo menos um vídeo de alguém dançando ao som de /"vem deslizando (vai), que eu tô gostando (vem)"/.

Léo, inclusive, está postando no Instagram paródias de famosos - e de anônimos - feitas em cima de "Zona de Perigo". As paródias são feitas em cima do vídeo que Leo Santana soltou nos stories do Instagram para divulgar a canção e deu o que falar.

Entre as apostas de Marcelo Rangel para o Carnaval 2023 também está "Roça em Mim", com o "trio de ouro" Zé Felipe, Ana Castela e Luan Pereira. Um piseiro com batida eletrônica que não deixa ninguém parado!

E por falar na sul-mato-grossense Ana Castela, a "boiadeira" está na lista de Rangel em dose dupla, também com o "chiclete" "Bombonzinho", em que faz feat com Israel e Rodolffo. Afinal, como diz a música, /"Esse corpão moreno aí, derrete na boca igual bombonzinho"/... Quem nunca cantou, ou somente ouviu, esse refrão?

Tem "proibidão", sim, na lista do Carnaval 2023! Uma que alcançou o sucesso nacional - e está estourando nas rádios e plataformas digitais - é "Deixa eu Botar Meu Boneco", de Oh Polêmico. A coreografia é viral em redes sociais, como TikTok e no Kwai, fazendo sucesso até no exterior. Por motivos óbvios, não vamos colocar refrões na matéria...

Claro que um dos Reis do Forró não poderia ficar de fora das mais "quentes" da folia. Wesley Safadão deve bombar nos blocos e trios com "Pega o Guanabara", que conta com participação de Alanzim Coreano.

E, completando as apostas de Marcelo Rangel, Tierry - que nunca falta em qualquer seleção -, acompanhado de Manoel Gomes, estará presente no Carnaval com "Lá Ele". A música virou febre no YouTube, com mais de 26 milhões de visualizações em um mês.

DIVAS

E tem bônus nessa lista, entrando por conta das apostas da galera de "HZ". Na verdade, vamos elencar três divas: Ivete Sangalo, Anitta e Cláudia Leite.

"Veveta" está bombando com a nova "Cria da Ivete". O hit da cantora logo caiu no gosto popular e está se firmando entre as mais tocadas na plataforma Spotify. Já deu pra ver na transmissão da abertura do Carnaval de Salvador pela Globo que o refrão "Tem gente que senta pra beber / Aqui, nóis bebe pra sentar" já tá na boca de todo mundo.

Anitta fez sucesso em seus ensaios de carnaval deste ano com "Ai Papai". Com participação de MC Danny e Hitmaker, a composição mistura funk, arrocha e piseiro.