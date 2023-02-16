Carnaval também é do rock no ES; veja programação dos espaços

Vinicius Ayres TRIO é uma das atrações do "CarnaRock" do Red Rock Music Pub, em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram @Vinicius Ayres TRIO

O Carnaval está "batendo à porta" e, com ele, chegam ritmos como samba, marchinhas, axé e até mesmo sertanejo universitário. Mas, logo vem em mente o questionamento: e para quem é fã do bom e velho rock and roll, o que fazer nestes dias de folia?

Calma que essa tribo não foi esquecida, bebê! Estabelecimentos da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo prepararam shows, festivais, bailes e apresentações especiais para os amantes do estilo musical nascido nos Estados Unidos no final dos anos 1940.

O SOS Garden, em Pedra Azul, por exemplo, está promovendo o "3º CarnaRock", que acontece entre sexta (17) e segunda (20), promovendo tributos a astros do rock nacional e internacional.

"Carnaval combina com rock. Tem a mesma vibe pulsante e clima de descontração", garante Thomas Magno, proprietário do espaço de Domingos Martins.

"Para a nossa terceira edição, pensamos em homenagear grandes nomes do rock com vozes de artistas talentosos. Haverá noites em homenagem a Pitty, Legião Urbana, Cazuza e Coldplay, em músicas cantadas por talentos capixabas".

Magno espera receber cerca de 150 pessoas por noite, em um evento que deve trazer turistas de Minas Gerais e até de São Paulo. "Recebemos reservas de pessoas de fora do Estado. Somos um ponto de encontro para amantes do rock, pois contamos com eventos destinados ao ritmo todos os fins de semana".

Ainda na Região de Montanhas, Santa Teresa também terá um "CarnaRock" para chamar de seu, rolando de sexta (17) a terça (21), no Red Rock Music Pub.

Entre os convidados, Nano Viana, Vinicius Ayres Trio, Via Expressa, Malandragem S/A e No Class. "Cada dia contará com uma das vertentes do rock. Traremos Nano Viana promovendo uma desconstrução musical. Também haverá noites dedicadas ao pop rock, ao rock mais clássico, ao groove e a clássicos dos anos 1990 e 2000, com muito Nirvana", garante Aniceto Frizzera, proprietário do local.

"Nosso público é composto por um pessoal mais maduro, casais e a amantes do rock. A casa é conhecida por sua excelente qualidade acústica, por isso muitas bandas curtem tocar aqui", explica, dizendo que espera receber cerca de 100 pessoas por dia.

Na Grande Vitória, entre as opções, o destaque fica para o Correria Music Bar, em Vila Velha, com sua programação pra lá de variada. Na sexta (17), tem a festa "Wave Goth 80s - Especial Baile da Wandinha", que promete uma mistura do pop, rock e música gótica, com os DJs Angel, Ciça e Belloti. Ah, sim, quem for fantasiado de Wandinha, personagem de "A Família Addams" e da série homônima da Netflix, ganha um voucher de R$ 30.

No sábado (18), o Correria promove o "Summer Brisa 2023", levando as bandas Busco Esposa, Firstep HC, BENÇÄ!, ASHTRAY e NO COVER, que vai lançar seu mais novo EP, "Sem Tempo". Uma mistura de punk, hardcore, grind, trash e metal. Se jogue, pois a noite promete!

PROGRAME-SE

CORRERIA MUSIC BAR . Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha

. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha SEXTA (17) : "Wave Goth 80s - Especial Baile da Wandinha", a partir das 22h. Com DJs Angel, Cissa e Belloti. Pessoas fantasiadas de Wandinha ganham um voucher de R$ 30. Entrada franca até meia-noite. Preço do ingresso após horário ainda não foi divulgado

: "Wave Goth 80s - Especial Baile da Wandinha", a partir das 22h. Com DJs Angel, Cissa e Belloti. Pessoas fantasiadas de Wandinha ganham um voucher de R$ 30. Entrada franca até meia-noite. Preço do ingresso após horário ainda não foi divulgado SÁBADO (18): "Summer Brisa 2023", a partir das 21h. Com Busco Esposa, Firstep HC, BENÇÄ!, ASHTRAY e NO COVER. Entrada franca

"Summer Brisa 2023", a partir das 21h. Com Busco Esposa, Firstep HC, BENÇÄ!, ASHTRAY e NO COVER. Entrada franca DOMINGO (19): "Bailinho do JJ", a partir das 23h. Com Samba On, Moleque 027, DJ Gustavo Bravo, DJ Gaab, DJ Rychard e DJ Lr. Ingressos: R$ 20, até meia-noite. A casa ainda não definiu o valor da entrada após esse horário

CARNAROCK, NO RED ROCK MUSIC PUB . Rua Cel. Bonfim, 77, Centro, Santa Teresa

. Rua Cel. Bonfim, 77, Centro, Santa Teresa SEXTA (17): Nano Viana, a partir das 20h. Couvert: R$ 20

Nano Viana, a partir das 20h. Couvert: R$ 20 SÁBADO (18): Vinícius Ayres Trio, a partir das 18h. Couvert: R$ 20

Vinícius Ayres Trio, a partir das 18h. Couvert: R$ 20 DOMINGO (19): Via Expressa, a partir das 18h. Couvert: R$ 20

Via Expressa, a partir das 18h. Couvert: R$ 20 SEGUNDA (20): Malandragem S/A, a partir das 19h. Couvert: R$ 20

Malandragem S/A, a partir das 19h. Couvert: R$ 20 TERÇA (21): No Class, a partir das 16h. Couvert: R$ 20

PUB 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória

R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória QUINTA (16): The Crew - BDay Bernardo John, a partir das 21h, entrada franca

The Crew - BDay Bernardo John, a partir das 21h, entrada franca SEXTA (17): Pré-Carnaval com Dona Fran, a partir das 21h, entrada franca

3º CARNAROCK, NO SOS GARDEN . Rodovia Geraldo Sartório, Km 2,7, ES 164, Pedra Azul, Domingos Martins

. Rodovia Geraldo Sartório, Km 2,7, ES 164, Pedra Azul, Domingos Martins SEXTA (17): Lu Nogueira, Especial Pitty, a partir das 20h. Ingresso: R$ 20

Lu Nogueira, Especial Pitty, a partir das 20h. Ingresso: R$ 20 SÁBADO (18): Vix You Band, Especial Cold Play, a partir das 20h. Ingressos: R$ 35

Vix You Band, Especial Cold Play, a partir das 20h. Ingressos: R$ 35 DOMINGO (19): Índios Urbanos, Especial Legião Urbana, a partir das 20h. Ingressos: R$ 30

Índios Urbanos, Especial Legião Urbana, a partir das 20h. Ingressos: R$ 30 SEGUNDA (20): Cadu Caruzo, Especial Cazuza, a partir das 20h. Ingressos: R$ 35

MOTOR ROCKERS. Rua Joaquim Lírio, 250 - Loja 06 - Praia do Canto, Vitória

Rua Joaquim Lírio, 250 - Loja 06 - Praia do Canto, Vitória QUINTA (16): Banda Fixer, com música dos anos 1990 e clássicos do Pearl Jam. A partir das 20h. Valor do ingresso não divulgado

Banda Fixer, com música dos anos 1990 e clássicos do Pearl Jam. A partir das 20h. Valor do ingresso não divulgado SEXTA (17): Bloco Motor, um bloquinho de Carnarock, a partir das 19h. ingressos antecipados e limitados podem ser comprados pelas redes sociais da casa. Valor não foi divulgado pela organização.