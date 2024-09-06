Aroso Paço Hotel será uma das locações do 6º FestCine Pedra Azul Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. De exibições a artes plásticas: Festival de Cinema agita Pedra Azul

Um evento cinematográfico que terá oficinas, exibições de curtas-metragens e o melhor, tudo isso no friozinho típico das montanhas capixabas. No próximo final de semana, Domingos Martins se prepara para receber a sexta edição do FestCine, festival que celebra a diversidade do cinema, desde obras aclamadas até filmes independentes.

Nos dias 11 e 12, o evento será realizado no Hotel Vista Azul, já nos dias 13 e 14 o encerramento do festival será no Aroso Paço Hotel. A programação é diversa e contará com exibição de documentários, filmes, workshops interativos além de oportunidades de networking para profissionais da indústria e entusiastas do cinema.

Um dos destaques do festival é o coquetel de abertura oficial com instalação da artista plástica Patricia Secco e a homenagem ao ator Daniel Dantas, que estará presente no evento e receberá o troféu “Rota do Lagarto” no Aroso Paço Hotel. Além disso, os seguintes nomes também estão confirmados: Letícia Sabatella, Roney Villela, Roberto Birindelli, Andrea Dantas e Emily Matte.

Confira o serviço completo abaixo:

SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO - 6º FESTCINE PEDRA AZUL

Dia 11/09 - Quarta-feira

Local: Vista Azul Hotel - Rod. BR-262, km 89 S/n - Pedra Azul, Domingos Martins Documentários - Mostra Competitiva (aberto ao público)

10h: "A Sirene" - Direção: Larissa Chaves Soares (Duração: 13:36)

10h30: "Acordo com Lampião? Só na Boca do Fuzil" - Direção: Marcelo Felipe Sampaio (Duração: 01:20:03)

14h: "Aretha no Everest" - Direção: Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D'Alva (Duração: 01:45:00)

16h: "Cadê Você?" - Direção: Humberto Nascimento (Duração: 01:12:39)

17h30: "Do Outro Lado do Céu" - Direção: Leonardo Gelio (Duração: 16:00) Evento para convidados

20h: Coquetel e Abertura Oficial do 6º FestCine Pedra Azul com instalação da artista plástica Patricia Secco