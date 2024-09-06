De exibições a artes plásticas: Festival de Cinema agita Pedra Azul
Um evento cinematográfico que terá oficinas, exibições de curtas-metragens e o melhor, tudo isso no friozinho típico das montanhas capixabas. No próximo final de semana, Domingos Martins se prepara para receber a sexta edição do FestCine, festival que celebra a diversidade do cinema, desde obras aclamadas até filmes independentes.
Nos dias 11 e 12, o evento será realizado no Hotel Vista Azul, já nos dias 13 e 14 o encerramento do festival será no Aroso Paço Hotel. A programação é diversa e contará com exibição de documentários, filmes, workshops interativos além de oportunidades de networking para profissionais da indústria e entusiastas do cinema.
Um dos destaques do festival é o coquetel de abertura oficial com instalação da artista plástica Patricia Secco e a homenagem ao ator Daniel Dantas, que estará presente no evento e receberá o troféu “Rota do Lagarto” no Aroso Paço Hotel. Além disso, os seguintes nomes também estão confirmados: Letícia Sabatella, Roney Villela, Roberto Birindelli, Andrea Dantas e Emily Matte.
Confira o serviço completo abaixo:
SERVIÇO
PROGRAMAÇÃO - 6º FESTCINE PEDRA AZUL
Dia 11/09 - Quarta-feira
Dia 11/09 - Quarta-feira
- Local: Vista Azul Hotel - Rod. BR-262, km 89 S/n - Pedra Azul, Domingos Martins
- 10h: "A Sirene" - Direção: Larissa Chaves Soares (Duração: 13:36)
- 10h30: "Acordo com Lampião? Só na Boca do Fuzil" - Direção: Marcelo Felipe Sampaio (Duração: 01:20:03)
- 14h: "Aretha no Everest" - Direção: Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D'Alva (Duração: 01:45:00)
- 16h: "Cadê Você?" - Direção: Humberto Nascimento (Duração: 01:12:39)
- 17h30: "Do Outro Lado do Céu" - Direção: Leonardo Gelio (Duração: 16:00)
- 20h: Coquetel e Abertura Oficial do 6º FestCine Pedra Azul com instalação da artista plástica Patricia Secco
Dia 12/09 - Quinta-feira
- Local: Vista Azul Hotel - Rod. BR-262, km 89 S/n - Pedra Azul, Domingos Martins
- 10h: Educação Financeira para crianças (Sicredi – Turma da Mônica)
- 11h: Exibição de filmes de animação.
- Documentários - Mostra Competitiva (aberto ao público)
- 14h: "Dunas do Barato" - Direção: Olívio Petit (Duração: 01:30:30)
- 16h: "Marinho" - Direção: Farid Sad (Duração: 54:00)
- 17h: "Patrícia Acioli - Juíza do Povo" - Direção: Humberto Nascimento (Duração: 01:50:47)
- 19h: "Tereza e Bruno" - Direção: Rosane Gurgel (Duração: 19:09)
- Local: Aroso Paço Hotel - Rod. BR-262, km 89 S/n Pedra Azul, Domingos Martins
- 10h: "Aquela Mulher" - Direção: Marina Erlanger e Cristina Lago (Duração: 14:11)
- 10h30: "Bodas de Ouro" - Direção: Liza Gomes (Duração: 19:00)
- 10h45: "Caluim" - Direção: Marcos Alexandre (Duração: 15:00)
- 11h: "Cartas a uma Jovem Mulher" - Direção: Pedro Belchior Costa (Duração: 13:34)
- Curta-metragem - Mostra Competitiva (aberto ao público)
- 14h: "Casa dos Sentires" - Direção: Fernando Augusto Moura (Duração: 19:24)
- 14h30: "Depois Deste Desterro" - Direção: Renan Amaral (Duração: 25:00)
- 15h: "Esta Noite Seremos Felizes" - Direção: Diego dos Anjos (Duração: 30:00)
- 15h40: "Fã Número 1" - Direção: Elder Fraga (Duração: 20:00)
- 16h10: "Moisture" - Direção: Duda Gorter (Duração: 24:54)
- 16h45: "Não Volte Mais" - Direção: Danyel Ferreira Sueth e Diego Scarparo (Duração: 24:59)
- 17h30: "O Poético Fim das Mulheres que Amei" - Direção: Renan Amaral (Duração: 15:00)
- 18h: "O Seguidor" - Direção: Pedro Kalli e Renata Moraes (Duração: 10:13)
- 18h15: "Sobredor" - Direção: Vinícius de Oliveira e Lilianna Bernartt (Duração: 15:00)
- 20h: Coquetel e Homenagem a Daniel Dantas
- Local: Aroso Paço Hotel - Rod. BR-262, km 89 S/n Pedra Azul, Domingos Martins
- 11h: "A Voz que Resta" - Direção: Roberta Ribas e Gustavo Machado (Duração: 01:25:00)
- Longa-metragem - Mostra Competitiva (aberto ao público)
- 14h: "Abismos" - Direção: Miguel Rodrigues (Duração: 01:28:00)
- 16h: "Marraia" - Direção: Diego Scarparo (Duração: 01:16:51)
- 20h: Cerimônia de Encerramento