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Daniel Craig é condecorado com a mesma ordem recebida por James Bond

Ator, que recebeu a Ordem de São Miguel e São Jorge no Castelo de Windsor, também comentou em Londres sobre a sexualidade de seu personagem em ‘Entre Facas e Segredos’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 09:58

A Princesa Anne presenteou o ator Daniel Craig com a Ordem de São Miguel e São Jorge
A Princesa Anne presenteou o ator Daniel Craig com a Ordem de São Miguel e São Jorge Crédito: Reprodução/Instagram/@theroyalfamily
A Princesa Anne presenteou o ator Daniel Craig com a Ordem de São Miguel e São Jorge - a mesma honra já recebida pelo seu personagem James Bond - em reconhecimento à sua notável contribuição ao cinema e ao teatro. A cerimônia aconteceu nesta terça-feira, 18, em uma audiência no Castelo de Windsor. "Estivemos à sua espera", diz o comunicado oficial.
A Ordem de São Miguel e de São Jorge foi criada em abril de 1818 por Jorge VI, então príncipe de Gales, com o fim de distinguir cidadãos pelos seus feitos relevantes para a sociedade.
O ator também foi notícia na semana passada, durante o London Film Festival. Em uma entrevista coletiva, Rian Johnson, diretor de Star Wars: Os Últimos Jedi, foi questionado sobre a sexualidade do personagem Benoit Blanc, detetive interpretado por Daniel Craig em Entre Facas e Segredos. A dúvida veio após o Insider noticiar uma cena de Glass Onion: Um Mistério Knives Out exibida exclusivamente para jornalistas. Nela, Blanc é visto morando com outro homem. Em resposta, Johnson disse que não há dúvida alguma sobre a sexualidade do personagem.
"Sim, claro que ele é", respondeu Johnson sobre o personagem ser gay. Craig, que estava presente na coletiva de imprensa, comentou, irônico: "sem spoilers, mas quem não iria querer viver com essa pessoa?".

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