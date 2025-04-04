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Sem tabus

Confira 5 filmes e séries para refletir sobre menopausa

Em narrativas reais e ficcionais, HZ separou produções que abordam o climatério com humor, emoção e informação. Veja a lista
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 12:48

And Just Like That acompanha os acontecimentos seguintes de Sex And The City
And Just Like That acompanha os acontecimentos seguintes de Sex And The City Crédito: Divulgação/HBO Max
A menopausa é uma fase natural da vida das mulheres, marcando o fim dos ciclos menstruais devido à redução na produção dos hormônios estrogênio e progesterona. Apesar de afetar milhões de mulheres, a menopausa ainda é um tema cercado por desinformação e tabus. Normalmente essa fase ocorre entre os 45 e 55 anos, com uma média de 48 anos no Brasil, mas pode acontecer antes dos 40 anos, caracterizando a menopausa precoce.
O cinema tem ajudado a trazer visibilidade para essa fase da vida, apresentando histórias que exploram os desafios, redescobertas e transformações vividas por mulheres nessa transição. Filmes e documentários têm abordado a menopausa de forma sensível, bem-humorada e realista, ajudando a normalizar essa experiência e incentivar conversas mais abertas sobre o tema.
HZ separou alguns filmes que retratam a menopausa e suas diversas nuances:

1. And Just Like That

And Just Like That acompanha os acontecimentos seguintes de Sex And The City
And Just Like That acompanha os acontecimentos seguintes de Sex And The City Crédito: Divulgação/HBO Max
Continuação de Sex and the City, a série acompanha Carrie, Miranda e Charlotte enfrentando a vida aos 50 anos, com temas como menopausa, mudanças no corpo e redescobertas pessoais.

2. Peripécias Menopáusicas

A websérie Peripécias Menopáusicas traz uma abordagem leve e bem-humorada sobre a menopausa precoce. Protagonizada pela comediante argentina Julieta Zarza, a trama acompanha uma mulher de 37 anos que descobre estar na menopausa e precisa lidar com as mudanças hormonais e emocionais.

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Menopausa sem tabus: confira 4 livros para lidar com essa nova fase

3. Workin' Moms

Série Workin' Moms
Série Workin' Moms Crédito: Reprodução Netflix
A série canadense acompanha mães equilibrando carreira e vida pessoal, e nas últimas temporadas aborda a chegada da menopausa e os desafios dessa nova fase.

4. A mente na menopausa

Filme
Filme A mente na menopausa" Crédito: Reprodução Globoplay
As estrelas deste filme enfrentam um desafio, nos ajudar a superar nossos medos, preocupações e estigmas profundamente arraigados sobre transtornos de ansiedade e depressão.

5. Ondas de Poder

O documentário Ondas de Poder (2023) amplia a discussão sobre a menopausa por meio das experiências de líderes femininas brasileiras. Produzido pelo UNFPA Brasil e dirigido por Viviane Ferreira, explora o impacto dessa fase na vida e carreira de mulheres de destaque.

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