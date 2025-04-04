Confira 5 filmes e séries para refletir sobre menopausa

A menopausa é uma fase natural da vida das mulheres, marcando o fim dos ciclos menstruais devido à redução na produção dos hormônios estrogênio e progesterona. Apesar de afetar milhões de mulheres, a menopausa ainda é um tema cercado por desinformação e tabus. Normalmente essa fase ocorre entre os 45 e 55 anos, com uma média de 48 anos no Brasil, mas pode acontecer antes dos 40 anos, caracterizando a menopausa precoce.
O cinema tem ajudado a trazer visibilidade para essa fase da vida, apresentando histórias que exploram os desafios, redescobertas e transformações vividas por mulheres nessa transição. Filmes e documentários têm abordado a menopausa de forma sensível, bem-humorada e realista, ajudando a normalizar essa experiência e incentivar conversas mais abertas sobre o tema.
HZ separou alguns filmes que retratam a menopausa e suas diversas nuances:
1. And Just Like That
Continuação de Sex and the City, a série acompanha Carrie, Miranda e Charlotte enfrentando a vida aos 50 anos, com temas como menopausa, mudanças no corpo e redescobertas pessoais.
2. Peripécias Menopáusicas
A websérie Peripécias Menopáusicas traz uma abordagem leve e bem-humorada sobre a menopausa precoce. Protagonizada pela comediante argentina Julieta Zarza, a trama acompanha uma mulher de 37 anos que descobre estar na menopausa e precisa lidar com as mudanças hormonais e emocionais.
3. Workin' Moms
A série canadense acompanha mães equilibrando carreira e vida pessoal, e nas últimas temporadas aborda a chegada da menopausa e os desafios dessa nova fase.
4. A mente na menopausa
As estrelas deste filme enfrentam um desafio, nos ajudar a superar nossos medos, preocupações e estigmas profundamente arraigados sobre transtornos de ansiedade e depressão.
5. Ondas de Poder
O documentário Ondas de Poder (2023) amplia a discussão sobre a menopausa por meio das experiências de líderes femininas brasileiras. Produzido pelo UNFPA Brasil e dirigido por Viviane Ferreira, explora o impacto dessa fase na vida e carreira de mulheres de destaque.