Confira 5 filmes e séries para refletir sobre menopausa

And Just Like That acompanha os acontecimentos seguintes de Sex And The City Crédito: Divulgação/HBO Max

A menopausa é uma fase natural da vida das mulheres, marcando o fim dos ciclos menstruais devido à redução na produção dos hormônios estrogênio e progesterona. Apesar de afetar milhões de mulheres, a menopausa ainda é um tema cercado por desinformação e tabus. Normalmente essa fase ocorre entre os 45 e 55 anos, com uma média de 48 anos no Brasil, mas pode acontecer antes dos 40 anos, caracterizando a menopausa precoce.

O cinema tem ajudado a trazer visibilidade para essa fase da vida, apresentando histórias que exploram os desafios, redescobertas e transformações vividas por mulheres nessa transição. Filmes e documentários têm abordado a menopausa de forma sensível, bem-humorada e realista, ajudando a normalizar essa experiência e incentivar conversas mais abertas sobre o tema.

HZ separou alguns filmes que retratam a menopausa e suas diversas nuances:

1. And Just Like That

And Just Like That acompanha os acontecimentos seguintes de Sex And The City Crédito: Divulgação/HBO Max

Continuação de Sex and the City, a série acompanha Carrie, Miranda e Charlotte enfrentando a vida aos 50 anos, com temas como menopausa, mudanças no corpo e redescobertas pessoais.

2. Peripécias Menopáusicas

A websérie Peripécias Menopáusicas traz uma abordagem leve e bem-humorada sobre a menopausa precoce. Protagonizada pela comediante argentina Julieta Zarza, a trama acompanha uma mulher de 37 anos que descobre estar na menopausa e precisa lidar com as mudanças hormonais e emocionais.

3. Workin' Moms

Série Workin' Moms Crédito: Reprodução Netflix

A série canadense acompanha mães equilibrando carreira e vida pessoal, e nas últimas temporadas aborda a chegada da menopausa e os desafios dessa nova fase.

4. A mente na menopausa

Filme A mente na menopausa" Crédito: Reprodução Globoplay

As estrelas deste filme enfrentam um desafio, nos ajudar a superar nossos medos, preocupações e estigmas profundamente arraigados sobre transtornos de ansiedade e depressão.

5. Ondas de Poder