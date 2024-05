Com Tribo de Jah e Lion Jump, shows de reggae agitam Vitória neste sábado (18)

Bandas Tribo de Jah e Lion Jump se apresentam em Vitória. Crédito: Newton Medeiros/Divulgação

Os fãs capixabas de reggae podem se preparar para um show recheado de música boa, neste sábado (18). O evento Luau da Ilha, no Ilha Shows, trará grandes nomes da cena musical como Tribo de Jah, Trio Forrozão e Lion Jump para animar a capital, a partir das 21h.



Com ingressos a partir de R$ 60, no site Zig Tickets, o Luau contará ainda na programação com Higo Mafuá convida Amanda Requião, DJ Bombril e DJ Bravim. O evento integra a temporada de despedida da casa Ilha Shows, que encerra suas atividades no dia 30 de junho.

Celebrando 23 anos de reggae roots, a banda Lion Jump, originária do bairro Maria Ortiz, em Vitória, relembrou alguns momentos marcantes da trajetória. Há 10 anos, o grupo participou do programa Superstar, da Globo, com as canções “Na Rua Na Chuva Na Fazenda”, de Hyldon, e “A Novidade”, de Gilberto Gil, Herbert Viana, Felipe Ribeiro e João Barone.

"Momento especial na trajetória do Lion Jump. Mostramos para o Brasil um pouco da nossa história, das nossas raízes, do nosso jeito de pensar a música. Foi lindo saber que nossos amigos capixabas estavam ligados na TV Gazeta, na época. Foi em 2014, mas parece que foi ontem", afirma Eliahu, vocalista do Lion Jump.

Eliahu também exaltou as canções autorais que marcaram época, como “O Tempo”, “Porque Será” e “Se Não Houvesse Babilônia”. "Estamos preparando um show especial, onde além de músicas autorais, vamos mostrar um novo projeto da banda, ‘Tudo em Roots’, onde trabalhamos a música popular brasileira em versões únicas de reggae roots", avisa.

A banda capixaba Lion Jump. Crédito: Divulgação

Com quatro álbuns e vários singles distribuídos em mídia física e digital, Lion Jump surgiu com o disco Soldado de Jesus, em 2002. A presença dos instrumentos de sopro e a essência do reggae oriundo da Jamaica, levaram a banda para várias partes do Brasil e do mundo ao longo de duas décadas. Em 2024, eles lançaram quatro músicas novas e regravaram Jesus Dub, sucesso do álbum Contra a Babilônia, de 2004.

"Desde 2001, quando iniciamos a nossa trajetória, tivemos o conhecimento sobre a música reggae roots e decidimos seguir como banda por esse caminho, tendo em vista a mensagem positiva e as possibilidades de levar uma boa energia até às pessoas. Ainda hoje temos essa visão e mantemos o groove da banda no reggae roots em produções e shows", disse Eliahu.

Já os pioneiros do movimento "forró universitário", o Trio Forrozão, traz para o luau sua energia contagiante e letras que celebram a tradição nordestina. Descobertos por Caetano Veloso, o grupo conquistou o país e além-fronteiras, levando o ritmo envolvente do forró para os mais diversos públicos. Uma mistura de tradição e modernidade que promete fazer todos dançarem a noite toda.

LUAU DA ILHA

Data: Sábado (18)

Sábado (18) Horário: 21h

21h Local: Ilha Shows, em Vitória

Ilha Shows, em Vitória Atrações: Tribo de Jah, Trio Forrozão, Lion Jump, Higo Mafuá convida Amanda Requião, DJ Bombril e DJ Bravim

Tribo de Jah, Trio Forrozão, Lion Jump, Higo Mafuá convida Amanda Requião, DJ Bombril e DJ Bravim Ingressos: a partir de R$ 60, através do site Zig Tickets

