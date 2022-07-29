Com forró e sertanejo, arraiá em Jardim Camburi agita o fim de semana

O Trio Maracá é uma das atrações do arraiá em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Divulgação/PMV

Se antes eles aconteciam tradicionalmente em junho, agora os arraiás ganharam mais espaço no calendário anual e são realizados também no mês de julho e até mesmo em agosto.

Nesta sexta (29) e sábado (30), o palco da festança é a praça Nilze Mendes Rangel, em Jardim Camburi (Vitória). Por essas bandas, acontece a 5ª edição do "Arraiá da Praça".

Na programação, muito forró e sertanejo. A partir das 18 horas da sexta (29), se apresentam o Trio Maracá, a banda Forró Raiz e o cantor Léo Lima. Sábado, também a partir das 18 horas, é a vez do Trio Clandestino, Banda Forrofiá e Leandro Tobias.

Além das apresentações musicais, a festa contará com 60 expositores divididos entre food trucks e barracas que oferecerão comidas e bebidas típicas, artesanato além de brinquedos para a criançada. Segundo a organização, são esperadas 5 mil pessoas por dia de festa.

"Nossa festa julina tem por objetivo resgatar a cultura dos festejos dessa época do ano, fortalecer os laços comunitários e reunir as famílias", afirmou Karina Fonseca, presidente da Associação dos Expositores da Praça Nilze Mendes Rangel (AEPNMR).

"ARRAIÁ DA PRAÇA"