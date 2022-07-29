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Em Vitória

Com forró e sertanejo, arraiá em Jardim Camburi agita o fim de semana

Festança acontece sexta (29) e sábado (30), com entrada franca, na praça Nilze Mendes Rangel. Além de atrações musicais, arraiá contará com food trucks e barracas de comidas típicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 11:01

O Trio Maracá é uma das atrações do arraiá em Jardim Camburi, Vitória
O Trio Maracá é uma das atrações do arraiá em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Divulgação/PMV
Se antes eles aconteciam tradicionalmente em junho, agora os arraiás ganharam mais espaço no calendário anual e são realizados também no mês de julho e até mesmo em agosto.
Nesta sexta (29) e sábado (30), o palco da festança é a praça Nilze Mendes Rangel, em Jardim Camburi (Vitória). Por essas bandas, acontece a 5ª edição do "Arraiá da Praça".
Na programação, muito forró e sertanejo. A partir das 18 horas da sexta (29), se apresentam o Trio Maracá, a banda Forró Raiz e o cantor Léo Lima. Sábado, também a partir das 18 horas, é a vez do Trio Clandestino, Banda Forrofiá e Leandro Tobias.
Além das apresentações musicais, a festa contará com 60 expositores divididos entre food trucks e barracas que oferecerão comidas e bebidas típicas, artesanato além de brinquedos para a criançada. Segundo a organização, são esperadas 5 mil pessoas por dia de festa.
"Nossa festa julina tem por objetivo resgatar a cultura dos festejos dessa época do ano, fortalecer os laços comunitários e reunir as famílias", afirmou Karina Fonseca, presidente da Associação dos Expositores da Praça Nilze Mendes Rangel (AEPNMR).

"ARRAIÁ DA PRAÇA"

  • O QUE É: 5º Arraiá da Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi
  • QUANDO: Sexta (29) e sábado (30), a partir das 18h, com entrada franca
  • ATRAÇÕES: Trio Maracá, Forró Raiz e Léo Lima, na sexta, e Trio Clandestino, Forrofiá e Leandro Tobias, no sábado.

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