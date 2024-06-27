Com Budah, VK e programação cultural, Crias.Lab vai agitar a quadra da MUG

Nos dias 28 e 29 de junho, a Quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha, será o palco da segunda etapa do Crias.Lab 2024, projeto de comunicação e cultura voltado para jovens das comunidades periféricas. Com programação totalmente gratuita, o evento reunirá mostra de curtas-metragens, bate-papo sobre a produção audiovisual contemporânea e novas formas de comunicação digital nas comunidades, baile com DJs renomados e shows de encerramento com atrações locais e nacionais, reunindo os artistas Akila, BiaB, Budah e VK.
A coordenadora geral do Crias.Lab, Thamires Amon, afirma que a curadoria do evento foi construída com o objetivo de oferecer uma programação diversificada e envolvente para celebrar a arte, a cultura e a diversidade local. “O Crias.Lab é um evento que celebra a cultura urbana, dando voz às juventudes das comunidades periféricas. Nossa missão é capacitar jovens talentos e promover a democratização do acesso à produção cultural e comunicação digital”, destaca.
A programação do evento será diversificada, convidados de diferentes áreas estarão presentes, como a atriz Bárbara Colen, a produtora musical Larinhx e a diretora de cinema Eliza Capai.
SERVIÇO - CRIAS LAB 2024
- Data: 28 e 29 de junho (sexta e sábado)
- Local: Quadra da MUG – R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha
- Entrada franca
- Mais informações: @criaslab_
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
28 DE JUNHO - SEXTA
- Das 17h30 às 18h - DJ Gegeo (ES) - Residente
- Das 18h às 19h - Cine.Crias - Mostra Capixaba de Curtas-Metragens (Transviar, Marcha Mastro e Fé, Dia de Pagamento, Chama, Makumba)
- Das 20h0 às 21h30 - Resenha “REC” - Com Bárbara Colen (MG), Rogério Sagui (BA), 05 diretores convidados (ES) Mediação: GG Fákòlàdé (ES)
- Das 22h às 4h - Baile da Nega - Preto, Versátil e Elegante - Edição Baile Charme
- Das 22h às 23h30 - Jone Bl b2b Alien (ES)
- Das 23h30 às 1h - Gab (RJ)
- Das 1h às 1h30 - Negana (ES)
- Das 1h30 às 3h - Julio Rodrigues (RJ)
- Das 3h às 4h - Gegeo (ES)
29 DE JUNHO - SÁBADO
- 14h - Abertura do local
- Das 14h30 às 16h- "Resenha - Futuros nas telas" - Com Sara Pavani (SP), Eliza Capai (SP), Dimas (ES), Premier King (SP), Renata Novaes (RJ). Mediação: Débora Garcia (RJ)
- Das 16h às 16h30: DJ Sistah Ilú (ES) - Residente
- Das 16h30 às 18h: Resenha Sonoridade e memória. Com: Jefinho Faraó (ES), Afronta MC (ES), LD da Favelinha (ES), Noventa MC (ES), Bocaum MC (ES) e Larinhx (RJ). Mediação: Donna Oliveira (ES)
- Das 16h às 16h30: DJ Sistah Ilú (ES) - Residente
- Das 18h30 às 20h: Resenha Novas formas de comunicação digital (nas comunidades). Com Ronald Pessanha (RJ), Rene Silva (RJ), Pâmela Carvalho (RJ), Ryan Gouveia (ES), Geisiane Teixeira (ES), Winny Rocha (ES). Mediação: Fabiana Cecy (RJ)
- 20h10 - Akilla (ES) convida BiaB (RJ)
- 21h25 - DJ Sistah Ilú (ES) - Residente
- 21h35 - Budah (ES) convida VK (ES)
Line-Up DJs:
- 22h - Asiat (ES)
- 23h40 - LD (ES)
- 00h25 - Madeusa - (ES) (apresentação Casa Lacraia Kunty)
- 02h - Larinhx - (RJ)
- 03h - Scoob - (ES)