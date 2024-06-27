Com Budah, VK e programação cultural, Crias.Lab vai agitar a quadra da MUG

Budah e VK estarão no Crias.Lab, na quadra da MUG Crédito: Divulgação

Nos dias 28 e 29 de junho, a Quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha, será o palco da segunda etapa do Crias.Lab 2024, projeto de comunicação e cultura voltado para jovens das comunidades periféricas. Com programação totalmente gratuita, o evento reunirá mostra de curtas-metragens, bate-papo sobre a produção audiovisual contemporânea e novas formas de comunicação digital nas comunidades, baile com DJs renomados e shows de encerramento com atrações locais e nacionais, reunindo os artistas Akila, BiaB, Budah e VK.

A coordenadora geral do Crias.Lab, Thamires Amon, afirma que a curadoria do evento foi construída com o objetivo de oferecer uma programação diversificada e envolvente para celebrar a arte, a cultura e a diversidade local. “O Crias.Lab é um evento que celebra a cultura urbana, dando voz às juventudes das comunidades periféricas. Nossa missão é capacitar jovens talentos e promover a democratização do acesso à produção cultural e comunicação digital”, destaca.

A programação do evento será diversificada, convidados de diferentes áreas estarão presentes, como a atriz Bárbara Colen, a produtora musical Larinhx e a diretora de cinema Eliza Capai.

SERVIÇO - CRIAS LAB 2024

Data: 28 e 29 de junho (sexta e sábado)

28 e 29 de junho (sexta e sábado) Local: Quadra da MUG – R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha

Quadra da MUG – R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha Entrada franca

Mais informações: @criaslab_

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

28 DE JUNHO - SEXTA

Das 17h30 às 18h - DJ Gegeo (ES) - Residente

- DJ Gegeo (ES) - Residente Das 18h às 19h - Cine.Crias - Mostra Capixaba de Curtas-Metragens (Transviar, Marcha Mastro e Fé, Dia de Pagamento, Chama, Makumba)

- Cine.Crias - Mostra Capixaba de Curtas-Metragens (Transviar, Marcha Mastro e Fé, Dia de Pagamento, Chama, Makumba) Das 20h0 às 21h30 - Resenha “REC” - Com Bárbara Colen (MG), Rogério Sagui (BA), 05 diretores convidados (ES) Mediação: GG Fákòlàdé (ES)

- Resenha “REC” - Com Bárbara Colen (MG), Rogério Sagui (BA), 05 diretores convidados (ES) Mediação: GG Fákòlàdé (ES) Das 22h às 4h - Baile da Nega - Preto, Versátil e Elegante - Edição Baile Charme Line-Up DJs:

Das 22h às 23h30 - Jone Bl b2b Alien (ES)

Jone Bl b2b Alien (ES) Das 23h30 às 1h - Gab (RJ)

Gab (RJ) Das 1h às 1h30 - Negana (ES)

Negana (ES) Das 1h30 às 3h - Julio Rodrigues (RJ)

Julio Rodrigues (RJ) Das 3h às 4h - Gegeo (ES)

29 DE JUNHO - SÁBADO