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Adiado

Coldplay adia shows no Brasil devido a infecção pulmonar de Chris Martin

Shows aconteceriam neste mês em São Paulo e Rio de Janeiro; novas datas serão remarcadas para 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 14:15

Coldplay fará três shows no Brasil em outubro
Coldplay fará três shows no Brasil em outubro Crédito: S T E V I E R A E/ @stevieraegibbs

Correção

05/10/2022 - 9:28
A linha fina da matéria falava de um jogo do Avaí, que não tem ligação com o assunto. O texto foi corrigido
A banda Coldplay anunciou nesta terça-feira, 4, que os shows no Brasil serão adiados. A banda iria se apresentar neste mês em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em publicação nas redes sociais, o grupo explicou que as apresentações precisarão ocorrer somente em 2023, porque Chris Martin, o vocalista, está com uma grave infecção pulmonar.
"Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas. Estamos trabalhando o mais rápido possível para garantir as novas datas e daremos mais informações nos próximos dias", informou o grupo
"Para todos no Brasil que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito por qualquer decepção e inconveniência, e estamos muito gratos por sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Chris. Por favor, guarde seus ingressos, pois eles serão válidos para as novas datas remarcadas. Isso acontecerá no início de 2023 e será anunciado muito em breve. No entanto, também atenderemos a todos os pedidos de reembolso de ingressos - que estarão disponíveis no ponto de venda", explicou Coldplay.
A banda ia se apresentar nos dias 11 e 12 de outubro no Rio de Janeiro e nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro em São Paulo.

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