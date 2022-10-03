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Em Vitória

Circuito Cultural Unimed volta com espetáculos infantis gratuitos em Vitória

Serão três espetáculos para comemorar o mês dedicado às crianças: dois abertos ao público e um exclusivo para estudantes de escola pública
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 08:00

Espetáculo Branca de Neve ao som dos Beatles
Espetáculo Branca de Neve ao som dos Beatles Crédito: Edson Lopes Jr
A 14ª edição do Circuito Cultural Unimed, que começou em abril de 2022 com o musical “Cauby”, de Diogo Vilela, retorna em outubro com três espetáculos gratuitos voltados para a criançada. Dois deles são abertos ao público e um exclusivamente para alunos de escola pública.
O primeiro espetáculo, esquentando as comemorações do Dia da Criança, será apresentado no próximo sábado (8) e domingo (9), no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. No palco, a peça "Branca de Neve ao Som dos Beatles".
Sim, que tal conferir a tradicional história da princesa, cuja madrasta quer sua morte para continuar sendo a mais bela do reino, mas com um toque extra. Nesta montagem, Branca de Neve encontra os sete anões, enfrenta o caçador e tem todas suas aventuras embaladas pelo som da lendária banda britânica. Uma ótima forma de introduzir as crianças no mundo do teatro e da música.
Serão apenas duas sessões, uma por dia, com ingressos podendo ser retirados a partir de quinta-feira (6), na bilheteria do teatro ou no site Sympla.
No feriado de Dia das Crianças, quarta-feira (12), e peça escolhida é "Nuvem D'Água", que será apresentada no mesmo teatro em duas sessões: às 15h e às 17h. A retirada das entradas começa no dia 10.
Apresentado pelo grupo Vira Lata (ES), o espetáculo conta as aventuras de quatro crianças em suas brincadeiras e travessuras, que fizeram parte da infância de muita gente. Trata-se de um musical capixaba leve, com canções compostas em parceria com o músico Samir Lima. A direção geral é de Cleverson Guerrera.
Espetáculo Nuvem D´Água, do Grupo Vira Lata
Espetáculo Nuvem D´Água, do Grupo Vira Lata Crédito: Bresiana Saldanha
Fechando as comemorações, no dia 24 de outubro, o espetáculo “Geladeira Mágica” será apresentado aos alunos da EMEF Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé, em Vitória.
"Estamos muito felizes em voltar com o Circuito Cultural Unimed especial mês das crianças agora em outubro. Fomentar o teatro infantil é de extrema importância, levar diversão para a família toda e ao mesmo tempo estimular essas crianças com bons espetáculos teatrais é muito satisfatório, como é bom ter empresas que enxergam a cultura como uma forma de crescimento na sociedade. E o mais importante todas com entrada gratuita e com acessibilidade em libras", comemora a produtora Bruna Dornellas, da WB Produções, que coordena o circuito.
Vale lembrar que todos os espetáculo tem garantia de acessibilidade. Pelo menos uma apresentação de cada peça contará com um intérprete de libras para pessoas surdas.

SERVIÇO

  • CIRCUITO CULTURAL UNIMED
  • Quando: dias 8, 9, 12 e 24 de outubro
  • Onde: Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, e EMEF Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé - ambos espaços em Vitória
  • Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

  • “BRANCA DE NEVE AO SOM DOS BEATLES” – SP
  • Quando: sábado (8) e domingo (9), às 16h
  • Onde: Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada franca: a retirada dos ingressos será, a partir de quinta-feira (6), na bilheteria do teatro e no site Sympla. Serão distribuídos apenas 2 ingressos por CPF.

  • “NUVEM D'ÁGUA” – Grupo Vira-Lata/ES
  • Quando: 12 de outubro (quarta-feira), às 15h e às 17h
  • Onde: Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada franca: a retirada dos ingressos será, a partir do dia 10, na bilheteria do teatro e no site Sympla. Serão distribuídos apenas 2 ingressos por CPF.

  • “GELADEIRA MÁGICA” – Quebra Cabeça Cia de Teatro/ES
  • Quando: 24 de outubro
  • Onde: EMEF Ceciliano Abel de Almeida – Itararé/Vitória
  • Exclusiva para alunos do colégio

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