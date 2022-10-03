Circuito Cultural Unimed volta com espetáculos infantis gratuitos em Vitória

Espetáculo Branca de Neve ao som dos Beatles Crédito: Edson Lopes Jr

A 14ª edição do Circuito Cultural Unimed, que começou em abril de 2022 com o musical “Cauby”, de Diogo Vilela, retorna em outubro com três espetáculos gratuitos voltados para a criançada. Dois deles são abertos ao público e um exclusivamente para alunos de escola pública.

O primeiro espetáculo, esquentando as comemorações do Dia da Criança, será apresentado no próximo sábado (8) e domingo (9), no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. No palco, a peça "Branca de Neve ao Som dos Beatles".

Sim, que tal conferir a tradicional história da princesa, cuja madrasta quer sua morte para continuar sendo a mais bela do reino, mas com um toque extra. Nesta montagem, Branca de Neve encontra os sete anões, enfrenta o caçador e tem todas suas aventuras embaladas pelo som da lendária banda britânica. Uma ótima forma de introduzir as crianças no mundo do teatro e da música.

Serão apenas duas sessões, uma por dia, com ingressos podendo ser retirados a partir de quinta-feira (6), na bilheteria do teatro ou no site Sympla.

No feriado de Dia das Crianças, quarta-feira (12), e peça escolhida é "Nuvem D'Água", que será apresentada no mesmo teatro em duas sessões: às 15h e às 17h. A retirada das entradas começa no dia 10.

Apresentado pelo grupo Vira Lata (ES), o espetáculo conta as aventuras de quatro crianças em suas brincadeiras e travessuras, que fizeram parte da infância de muita gente. Trata-se de um musical capixaba leve, com canções compostas em parceria com o músico Samir Lima. A direção geral é de Cleverson Guerrera.

Espetáculo Nuvem D´Água, do Grupo Vira Lata Crédito: Bresiana Saldanha

Fechando as comemorações, no dia 24 de outubro, o espetáculo “Geladeira Mágica” será apresentado aos alunos da EMEF Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé, em Vitória.

"Estamos muito felizes em voltar com o Circuito Cultural Unimed especial mês das crianças agora em outubro. Fomentar o teatro infantil é de extrema importância, levar diversão para a família toda e ao mesmo tempo estimular essas crianças com bons espetáculos teatrais é muito satisfatório, como é bom ter empresas que enxergam a cultura como uma forma de crescimento na sociedade. E o mais importante todas com entrada gratuita e com acessibilidade em libras", comemora a produtora Bruna Dornellas, da WB Produções, que coordena o circuito.

Vale lembrar que todos os espetáculo tem garantia de acessibilidade. Pelo menos uma apresentação de cada peça contará com um intérprete de libras para pessoas surdas.

SERVIÇO

CIRCUITO CULTURAL UNIMED

Quando: dias 8, 9, 12 e 24 de outubro



dias 8, 9, 12 e 24 de outubro Onde: Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, e EMEF Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé - ambos espaços em Vitória



Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, e EMEF Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé - ambos espaços em Vitória Entrada franca



PROGRAMAÇÃO