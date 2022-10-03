Circuito Cultural Unimed volta com espetáculos infantis gratuitos em Vitória

A 14ª edição do Circuito Cultural Unimed, que começou em abril de 2022 com o musical “Cauby”, de Diogo Vilela, retorna em outubro com três espetáculos gratuitos voltados para a criançada. Dois deles são abertos ao público e um exclusivamente para alunos de escola pública.
O primeiro espetáculo, esquentando as comemorações do Dia da Criança, será apresentado no próximo sábado (8) e domingo (9), no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. No palco, a peça "Branca de Neve ao Som dos Beatles".
Sim, que tal conferir a tradicional história da princesa, cuja madrasta quer sua morte para continuar sendo a mais bela do reino, mas com um toque extra. Nesta montagem, Branca de Neve encontra os sete anões, enfrenta o caçador e tem todas suas aventuras embaladas pelo som da lendária banda britânica. Uma ótima forma de introduzir as crianças no mundo do teatro e da música.
Serão apenas duas sessões, uma por dia, com ingressos podendo ser retirados a partir de quinta-feira (6), na bilheteria do teatro ou no site Sympla.
No feriado de Dia das Crianças, quarta-feira (12), e peça escolhida é "Nuvem D'Água", que será apresentada no mesmo teatro em duas sessões: às 15h e às 17h. A retirada das entradas começa no dia 10.
Apresentado pelo grupo Vira Lata (ES), o espetáculo conta as aventuras de quatro crianças em suas brincadeiras e travessuras, que fizeram parte da infância de muita gente. Trata-se de um musical capixaba leve, com canções compostas em parceria com o músico Samir Lima. A direção geral é de Cleverson Guerrera.
Fechando as comemorações, no dia 24 de outubro, o espetáculo “Geladeira Mágica” será apresentado aos alunos da EMEF Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé, em Vitória.
"Estamos muito felizes em voltar com o Circuito Cultural Unimed especial mês das crianças agora em outubro. Fomentar o teatro infantil é de extrema importância, levar diversão para a família toda e ao mesmo tempo estimular essas crianças com bons espetáculos teatrais é muito satisfatório, como é bom ter empresas que enxergam a cultura como uma forma de crescimento na sociedade. E o mais importante todas com entrada gratuita e com acessibilidade em libras", comemora a produtora Bruna Dornellas, da WB Produções, que coordena o circuito.
Vale lembrar que todos os espetáculo tem garantia de acessibilidade. Pelo menos uma apresentação de cada peça contará com um intérprete de libras para pessoas surdas.
SERVIÇO
- CIRCUITO CULTURAL UNIMED
- Quando: dias 8, 9, 12 e 24 de outubro
- Onde: Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, e EMEF Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé - ambos espaços em Vitória
- Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
- “BRANCA DE NEVE AO SOM DOS BEATLES” – SP
- Quando: sábado (8) e domingo (9), às 16h
- Onde: Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória
- Entrada franca: a retirada dos ingressos será, a partir de quinta-feira (6), na bilheteria do teatro e no site Sympla. Serão distribuídos apenas 2 ingressos por CPF.
- “NUVEM D'ÁGUA” – Grupo Vira-Lata/ES
- Quando: 12 de outubro (quarta-feira), às 15h e às 17h
- Onde: Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória
- Entrada franca: a retirada dos ingressos será, a partir do dia 10, na bilheteria do teatro e no site Sympla. Serão distribuídos apenas 2 ingressos por CPF.
- “GELADEIRA MÁGICA” – Quebra Cabeça Cia de Teatro/ES
- Quando: 24 de outubro
- Onde: EMEF Ceciliano Abel de Almeida – Itararé/Vitória
- Exclusiva para alunos do colégio