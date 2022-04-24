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Cultura

Circuito de Teatro e Dança na Fafi e Parque Moscoso movimenta Vitória

Evento gratuito começa neste domingo (24) e segue durante toda a semana com apresentações de dez grupos durante quatro dias de ação cultural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 07:00

O grupo Sala Baila! fará uma participação no
O grupo Sala Baila! fará uma participação no "Circuito de Teatro e Dança de Vitória" Crédito: Norberto Messina
As artes cênicas vão invadir Vitória nos próximos dias. A partir de domingo (24), também com apresentações nos dias 28, 29 e 30 de abril, a capital capixaba será palco do "Circuito de Teatro e Dança de Vitória".
O evento promete apresentações de teatro, circo e dança distribuídas entre o auditório da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (FAFI) e a Concha Acústica do Parque Moscoso, ambos localizados no Centro Histórico da Capital capixaba.
A programação contará com a apresentação dos grupos Sala Baila!, Cine Teatro Ribalta, In Pares Cia de Dança, Grupo Escória, Endi Ma, Grupo Árvore, Cordão, Stand-up Comedy, Cia de Dança Andora e Grupo Cria. 
As apresentações têm duração mínima de 45 minutos e são voltadas para crianças, jovens e adultos. A classificação indicativa de cada uma das montagens deverá ser observada pelo público.

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O circuito que é uma ação que reúne apresentações aprovadas na Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura (FunCultura) da Secretaria de Cultura de Vitória (Semc). 
"Nosso objetivo é apoiar, difundir e democratizar o acesso às mais variadas formas de manifestações culturais. Nosso Estado possui grandes talentos que merecem destaque e reconhecimento dos seus trabalhos. No que pudermos contribuir, estaremos sempre prontos para atuar firmemente, desenvolvendo e capacitando cada vez mais os nossos talentos", afirmou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.
"Outro grande desejo é aproximar esses grupos criativos do público, garantindo encontros e momentos de fruição artística e cultural colaborando para a formação de plateias", complementa.
Para participar, o público deverá comparecer ao local do evento - que é gratuito para todas as exibições - com antecedência de 30 minutos para a retirada do ingresso.

CIRCUITO DE TEATRO E DANÇA DE VITÓRIA

  • DOMINGO (24), NA CONCHA ACÚSTICA DO PARQUE MOSCOSO 
  • 10h: "Todos es de color", com Sala Baila!

  • QUINTA (28), NO AUDITÓRIO DA FAFI 
  • 15h: "Dança das Emoções", com Cine Teatro Ribalta
  • 19h: "Inumeráveis", com In Pares Cia de Dança 
  • 20h15: "Todos os mortos que já amei", Grupo Escória

  • SEXTA (29), NA CONCHA ACÚSTICA DO PARQUE MOSCOSO 
  • 18h: "Blud Bird", com Endi Ma

  • NO AUDITÓRIO DA FAFI 
  • 20h15: "Ilha da Comédia", com Stand-Up Comedy

  • SÁBADO (30), NA CONCHA ACÚSTICA DO PARQUE MOSCOSO 
  • 10h: "Hoje tem palhaçada? Tem, sim senhor!", com Grupo Árvore
  • 16h: "Ni una Ni uno", com Cordão
  • 18h: "Andora Sem Fronteiras", com Cia de Dança Andora

  • NO AUDITÓRIO DA FAFI
  • 19h: "Pontos Cardeais", com Grupo Cria

  • COMO PARTICIPAR: A entrada é franca. O público deverá comparecer ao local da apresentação com antecedência de 30 minutos para a retirada do ingresso

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