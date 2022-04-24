Circuito de Teatro e Dança na Fafi e Parque Moscoso movimenta Vitória

O grupo Sala Baila! fará uma participação no "Circuito de Teatro e Dança de Vitória" Crédito: Norberto Messina

As artes cênicas vão invadir Vitória nos próximos dias. A partir de domingo (24), também com apresentações nos dias 28, 29 e 30 de abril, a capital capixaba será palco do "Circuito de Teatro e Dança de Vitória".

O evento promete apresentações de teatro, circo e dança distribuídas entre o auditório da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (FAFI) e a Concha Acústica do Parque Moscoso, ambos localizados no Centro Histórico da Capital capixaba.

A programação contará com a apresentação dos grupos Sala Baila!, Cine Teatro Ribalta, In Pares Cia de Dança, Grupo Escória, Endi Ma, Grupo Árvore, Cordão, Stand-up Comedy, Cia de Dança Andora e Grupo Cria.

As apresentações têm duração mínima de 45 minutos e são voltadas para crianças, jovens e adultos. A classificação indicativa de cada uma das montagens deverá ser observada pelo público.

O circuito que é uma ação que reúne apresentações aprovadas na Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura (FunCultura) da Secretaria de Cultura de Vitória (Semc).

"Nosso objetivo é apoiar, difundir e democratizar o acesso às mais variadas formas de manifestações culturais. Nosso Estado possui grandes talentos que merecem destaque e reconhecimento dos seus trabalhos. No que pudermos contribuir, estaremos sempre prontos para atuar firmemente, desenvolvendo e capacitando cada vez mais os nossos talentos", afirmou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

"Outro grande desejo é aproximar esses grupos criativos do público, garantindo encontros e momentos de fruição artística e cultural colaborando para a formação de plateias", complementa.

Para participar, o público deverá comparecer ao local do evento - que é gratuito para todas as exibições - com antecedência de 30 minutos para a retirada do ingresso.

CIRCUITO DE TEATRO E DANÇA DE VITÓRIA