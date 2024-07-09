CineMarias Abre Inscrições para Oficina "Escrevivências" com Bolsa de R$600 Crédito: Divulgação

Até o dia 16 de julho, o projeto CineMarias está com inscrições abertas para a oficina "Escrevivências, memória e narrativas", voltada para identidades femininas e pessoas não binárias da Grande Vitória. A oficina, que será ministrada pela professora e especialista Rosane Borges, oferece uma bolsa de R$ 600 e busca incentivar reflexões sobre vivências, corpos e territórios, além de criar narrativas coletivas.

A formação, inspirada na obra da renomada escritora Conceição Evaristo, é gratuita e destinada a mulheres trans, cis, travestis e pessoas não binárias, preferencialmente negras e pardas, que tenham sido vítimas de violência doméstica e familiar, e residam em territórios vulnerabilizados da Região Metropolitana da Grande Vitória ou estejam inscritas no CADúnico. São oferecidas 20 vagas e as inscrições podem ser feitas no site do CineMarias.

O laboratório, que ocorrerá de 29 de julho a 2 de agosto em formato presencial, proporcionará às participantes um espaço de empoderamento e transformação social. A imersão será centrada nas obras de Conceição Evaristo, que servirão como plataforma para análise de questões relacionadas à equidade de raça e gênero e ao reconhecimento das singularidades individuais.

A oficina será conduzida por Rosane Borges, jornalista, escritora e doutora em Ciências da Comunicação, com pós-doutorado na área. Rosane é consultora líder em raça e gênero na Rede Globo e coordenadora da Escola Longa, uma iniciativa de educação online focada nas culturas e pensamentos negros.

Além das atividades literárias, o LAB incluirá rodas de acolhimento e palestras sobre a Lei Maria da Penha e Diversidade e Equidade de Gênero. Ao final, será produzido um documentário de curta-metragem com depoimentos das participantes sobre suas memórias e vivências, que será lançado na 3ª Mostra CineMarias, programada para ocorrer entre 19 e 21 de setembro no Cine Metrópolis, na Ufes, em Vitória.

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