Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Christina Aguilera lança álbum com faixas de 'La Fuerza' e 'La Tormenta'
Novidade

Christina Aguilera lança álbum com faixas de 'La Fuerza' e 'La Tormenta'

Cantora quis resgatar suas raízes latinas em novo trabalho em espanhol
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 13:04

Christina Aguilera lançou novo álbum com as faixas dos seus dois últimos EPs.
Christina Aguilera lançou novo álbum com as faixas dos seus dois últimos EPs. Crédito: Sony Music
Christina Aguilera decidiu honrar suas raízes latinas nos últimos meses e produziu "La Fuerza", seu primeiro EP em espanhol desde "Mi Reflex" em 2000. O álbum conta com seis canções. Nesta terça-feira, 31, a cantora lançou "La Tormenta", outro EP em língua espanhola com outras seis músicas, entre elas "Suéltame", uma colaboração com a argentina Tini.
A artista então resolveu unir os dois trabalhos no novo álbum chamado "Aguilera". Além de Tini, outros cantores internacionais estão presentes em colaborações, como Ozuna, Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso. A produção do álbum é de Rafa Arcaute e Federico Vindver.

Veja Também

Santa Jazz: Toni Garrido substitui Zizi Possi no evento

Macucos lança EP comemorando 20 anos do primeiro disco de carreira

Liah Soares e Carlinhos de Jesus gravam DVD "Brasil de Todos os Ritmos" no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos internacional Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados