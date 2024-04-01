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CCXP anuncia preços de ingressos, que custam até R$ 2,3 mil, e o novo Epic Pass

Abertura de vendas começa no dia 9 de abril a partir de R$ 160; evento ocorre entre 5 e 8 de dezembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 13:20

Saiba o que fazer na CCXP
Valores do primeiro lote de ingressos da 11ª edição da CCXP são divulgados Crédito: Marcelo Gonçalves/Folhapress
A Omelete Company divulgou, nesta segunda-feira, 1º de abril, os valores do primeiro lote de ingressos da 11ª edição da CCXP. O evento, que deve ocorrer entre 5 e 8 de dezembro na zona sul de São Paulo, é considerado o festival de cultura pop com maior público no mundo, superando, inclusive, a San Diego Comic Con, a mais famosa do segmento.
As entradas para o evento começam a ser vendidas no dia 9 de abril, a partir das 12h (horário de Brasília), no site Mundo Ticket. A novidade desta edição é que o primeiro lote de vendas, aberto até o dia 6 de maio, conserva o valores de 2023 das credenciais do acesso diário e do pacote de quatro dias.
O antigo passe Epic Experience também passou por uma reformulação e agora leva o nome de Epic Pass, oferecendo entrada aos quatro dias de evento, acesso à Spoiler Night com direito a um acompanhante, kit com itens especiais, fila preferencial, banheiros e pontos de hidratação exclusivos e acesso ao pavilhão uma hora antes da abertura geral.
Quem adquire o passe também recebe 10% de desconto em produtos da CCXP Store, uma foto ou um autógrafo de um artista convidado e direito à pré-venda da CCXP 2025.
A CCXP também oferece a modalidade de ingresso social para quem quiser adquirir uma entrada diária ou acesso aos quatro dias de evento. Fazendo uma doação de R$ 10, o público conta com redução de valores que variam de 37% a 43% em relação ao valor cheio do ingresso. O dinheiro arrecadado será direcionado para ações de transformação social através da ONG Amigos do Bem.
Confira os valores do primeiro lote de ingressos do festival:
Preço dos ingressos do CCXP 2024
Preço dos ingressos do CCXP 2024 Crédito: Reprodução

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