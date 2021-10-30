Casacor ES 2021 expõe quase 50 obras de arte capixabas

As obras expostas na CASACOR ES 2021 são de diversos estilos e completam a decoração dos ambientes. Crédito: Camila Santos

Quando imaginamos uma visita a Casacor ES logo pensamos em diversos ambientes com decorações diferenciadas e grandes inspirações. Porém, não é só isso! Quem visita o evento também pode observar quase 50 obras de arte, como pinturas, esculturas, peças de design e fotografias de muitos artistas capixabas.

A mostra de 2021 traz esse diferencial. Não são apenas ambientes com tendências de decoração, mas, sim, uma exposição de arte à parte. Todas as peças estão no planejamento de arquitetos e designers de interiores para que cada uma delas seja destacada e ofereça as melhores combinações para o ambiente.

Mais do que "dar match" com o projeto, a arte não é apenas item decorativo, mas, também, objeto de contemplação. Segundo Patrícia Palmeira, uma das artistas presentes na mostra, a arte dá vida para a decoração. "Arte é vida. Traz emoção para as nossas vidas. Faz parte do contexto da vida da gente", comenta.

REPRESENTAÇÃO CAPIXABA

No evento, estão presentes obras de diversos artistas capixabas, como Patrícia Palmeira, Ana Paula Castro, José Carlos Vilar, Rosana Paste, Lara Felipe, Raphael Samú, Rodrigo Dutra, Moacyr Scardua Travaglia e Eduardo Menezes. Dessa forma, a mostra apresenta nomes de peso do Estado, fortalecendo os talentos criados aqui.

Para Patrícia Palmeira, é muito gratificante ter o trabalho exposto em um evento como esse, pois dá visibilidade à arte. “É muito bacana. É reconhecimento. Expor minha arte é bom, meu nome cresce no mercado. É gratificante” , comenta a artista.

Já para Ana Paula Castro, outra artista capixaba, ter obras expostas na Casacor ES é importante individualmente também. “É muito marcante, pois estive na primeira edição e em todas as vezes. Para mim, é como uma reflexão. Eu, como artista, me reinventei, cresci e o evento foi testemunha”, conta.

OBRAS EXPOSTAS

Patrícia Palmeira é do ES e está presente em dois projetos distintos da exposição. Um deles é o Empório Capixaba, das arquitetas Juliana Guariza e Tássia Hoffmann. Neste caso, a artista fez uma tela exclusivamente para uma série chamada “Equilíbrio”. “A obra é uma tela com o contrapeso nela, fazendo uma alusão a uma balança. Demonstrando o equilíbrio puramente”, conta.

A tela de Patrícia Palmeira tem formas orgânicas que juntas formam uma arte leve. Crédito: Camila Santos

Além deste projeto, Patrícia também criou duas telas exclusivas para o cômodo assinado por Sérgio Palmeira. No Living da exposição, a artista estampa uma parede com uma obra feita em tinta acrílica. As formas que preenchem o quadro são todas orgânicas. A impressão que a artista quis passar é de que são pedras sobre pedras com um detalhe em ouro.

O dourado nas telas de Patrícia Palmeira traz força e sofisticação para a obra e completa o ambiente. Crédito: Camila Santos

Segundo Patrícia, o ouro dá o toque final para a obra e salienta o significado da cor. “O ouro traz força e brilho. A obra significa fortaleza. É a força das pedras”, comenta.

Já Ana Paula Castro tem obras expostas em mais ambientes, entre eles nos projetos de Letícia Finamore, Davi Bastos, Zilda Hilal, Sérgio Paulo Rabello e Renata Tristão.

Uma das obras que Ana Paula destaca é a do Living Principal de Zilda Hilal. No projeto, fez um painel de madeira com elementos vazados que juntos conseguem formar uma estante modular. Além disso, outra obra está presente no mesmo ambiente, “Ao lado do meu painel também tem um quadro de cobre. Que completa a decoração”, detalha.

O painel de madeira com elementos vazados foram modulados e formam uma estante. Crédito: CAMILA SANTOS

Ana Paula Castro trabalha com elementos vazados em seu ateliê e as peças são 100% artesanais. Elas são como antigos cobogós e podem ser feitos em diversos materiais, como resina, madeira e concreto. A artista comenta que gosta de inovar, como fez na sacada do Home Office ArcelorMittal, de Sérgio Paulo Rabello. “Trabalhamos com muita inovação. Tiramos a obra da parede e levamos até o teto, numa mistura de madeira e aço inox”.

A arte de painéis vazados de Ana Paula Castro, no projeto de Sérgio Paulo Rabello, foi até o teto inovando na decoração Crédito: Acervo Pessoal/ Ana Paula Castro

SERVIÇO

CASACOR ES 2021