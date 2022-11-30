Carretão do Samba vai circular por Vitória para comemorar a data

O "Carretão do Samba" irá percorrer pelas ruas de Vitória nesta sexta-feira (2) Crédito: Betinho Fraga

“Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar”. Os amantes capixabas desse gênero musical, que é a “cara” do Brasil, poderão comemorar o Dia Nacional do Samba, celebrado nesta sexta-feira (2), de um jeito especial. Um "Carretão da alegria” irá percorrer vários pontos da Capital com muito batuque.

O projeto é uma evolução do ônibus de dois andares, que percorreu as ruas de Vitória para comemorar a data no ano passado. Desta vez, o veículo e o trajeto são maiores. A saída será no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, às 12h, seguindo até a orla de Camburi e voltando ao local de origem.

“Realizei meu sonho, foi um sucesso a última edição. Estamos empolgados para a segunda edição neste ano, que terá o dobro do público. A gente quer que fique marcado no calendário de decorações do Dia do Samba de Vitória. A expectativa é muito boa”, contou Rogério Barbosa Simões, organizador do evento e um dos compositores da Novo Império, campeã do Carnaval Capixaba 2022.

Em 2021, o Dia do Samba foi comemorado no Ônibus do Samba Crédito: Rogério Barbosa Simões

Vários artistas capixabas estão confirmados para agitar o Carretão com muito samba, entre eles, os intérpretes Danilo Cesar (Jucutuquara), Dé (Novo Império), André Nicolau (Novo Império), Athur Nicolau (Andaraí), Tim Santos (Mocidade da Praia) e o diretor musical da MUG, Renilson Rodrigues. Para embarcar nesta viagem, os "foliões" devem ficar atentos pois serão disponibilizadas 100 vagas. Os ingressos custam R$ 100 e dão direito a água, cerveja e refrigerante.

Serão três paradas durante todo o percurso: a primeira será na Praça do Papa, na Enseada do Suá; a segunda será no primeiro estacionamento da praia de Camburi; e a terceira será no final da Avenida Dante Michelini. De lá, o automóvel retorna ao Sambão, com chegada prevista para às 15h. Cada parada terá 20 minutos de duração com direito a muito samba na rua.

EM CLIMA PARA O JOGO DO BRASIL

E se você estiver se perguntando: “Mas e o jogo do Brasil às 16h?". Muita calma, Rogério garante que o Carretão irá retornar ao Sambão do Povo antes da partida entre Brasil e Camarões, nesta sexta (2), na Copa do Mundo do Catar. “As pessoas já vão chegar no clima da Copa, todos muito felizes de um dia repleto de samba e alegria”, ressaltou.