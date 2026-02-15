Folia capixaba

Carnaval centenário e sátira política tomam as ruas da Barra do Jucu

Da tradição dos mascarados ao humor político do bloco teatral, o carnaval da Barra une passado e atualidade em três dias de festa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 10:00

Crédito: Acervo Bloco da Comunidade/ Acervo Mascarados, Vaquinha e Mulinha

Tem vaquinha pedindo passagem, mulinha abrindo caminho, mascarados surgindo do nada e até um ringue internacional montado no meio da rua. O Carnaval da Barra do Jucu, em Vila Velha, mistura tradição centenária e inovação em uma programação que transforma o bairro em palco de memória, crítica bem-humorada e identidade cultural.

Na segunda-feira (16), a partir das 15h, o cortejo dos mascarados se junta à Vaquinha e à Mulinha no final da Praia do Barrão. A cena remete aos carnavais de quando a Barra ainda era uma vila de pescadores, e os foliões se escondiam no mato antes de surgir pelas ruas, assustando crianças e arrancando gargalhadas dos adultos.

As máscaras, feitas artesanalmente em papel machê, carregam uma técnica transmitida de geração em geração. Hoje, quem mantém viva essa tradição é o artista plástico Marcus Vinícius Machado, formado pela Ufes, que ministra oficinas para ensinar a comunidade a fazer as máscaras.

O carnaval de mascarados é a tradição carnavalesca mais antiga entre as que existem hoje na Barra do Jucu. Remonta há mais de cem anos

Segundo Marcus Vinícius, o processo começa com molde, camadas de papel coladas com farinha, secagem ao sol e pintura, antigamente feita com carvão, urucum e jenipapo.

Carnaval na Barra do Jucu Crédito: Divulgação Bloco da Comunidade

Em 2026, além dos mascarados tradicionais, estreia a ala das Mascaradas da Barra do Jucu, formada por mulheres que usam a fantasia como símbolo de combate à violência contra mulheres e crianças, levando para a avenida uma folia consciente, teatral e acolhedora.

Mas se a segunda-feira é de tradição, o domingo (15) e a terça-feira (17) são de pura sátira com o Teatro Carnavalesco do Bloco da Comunidade. Com o tema “STF Boxing”, o bloco monta um ringue simbólico para encenar lutas fictícias entre figuras da política internacional e local, tudo tratado como brincadeira carnavalesca, marca registrada da Barra.

Carnaval na Barra do Jucu Crédito: Divulgação Bloco da Comunidade

Figuras políticas nacionais e internacionais e até pré-candidatos ao governo capixaba entram na roda, disputando o imaginário “Cinturão Palácio Anchieta”. A criatividade chega ao ponto de colocar nas ruas um fusca amarelo que lembra o filme “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura, levantando a pergunta bem-humorada: estaria ele dando uma passada na Barra antes do tapete vermelho?

Com concentração em frente ao antigo Barra Park e cortejo pelas ruas do bairro, o Bloco da Comunidade reforça a tradição do teatro popular ao ar livre, onde crítica e riso caminham lado a lado.

Programe-se

Local: Barra do Jucu, Vila Velha

Barra do Jucu, Vila Velha Datas: 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026

15, 16 e 17 de fevereiro de 2026 Horário: A partir das 15h

A partir das 15h Programação:

15 e 17/02: Teatro Carnavalesco do Bloco da Comunidade, com concentração em frente ao antigo Barra Park (Rua Vasco Coutinho, nº 264) e cortejo até a Praça Pedro Valadares.

Teatro Carnavalesco do Bloco da Comunidade, com concentração em frente ao antigo Barra Park (Rua Vasco Coutinho, nº 264) e cortejo até a Praça Pedro Valadares. 16/02: Desfile dos Mascarados, Vaquinha e Mulinha, no final da Praia do Barrão.

