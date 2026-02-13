“As águas vão rolar”

Camarote no mar? Empresa traz novidade inusitada para o Carnaval de Vitória

Agência de turismo náutico propõe folia diferenciada com passeio de lancha pela Baía de Vitória em pleno domingo de carnaval

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:01

Blocos atraem multidões na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, em todos os anos Crédito: Vitor Jubini

Quem conhece o carnaval do Centro de Vitória já está acostumado a ver barcos e jet skis acompanhando os bloquinhos pela água, participando da folia de longe. Foi pensando nisso que a agência de turismo náutico Capitão Grilo decidiu oferecer um passeio de lancha carnavalesco pela Baía de Vitória no domingo (15).

Será como um "camarote marítimo" para assistir aos blocos de rua da Avenida Beira-Mar, longe da multidão mas ainda ouvindo as músicas e sentindo a energia da folia. Inclusive, pela manhã, o tradicional Regional da Nair promete agitar o Centro de Vitória, a partir das 8h.

Segundo a empresa, a lancha tem capacidade para apenas 12 passageiros e serão realizadas duas viagens, às 8h e às 15h. O embarque pode ser feito no píer dos pescadores da Prainha, em Vila Velha, ou no da Praia do Suá, em Vitória. O passeio terá duração de até 3 horas.

O valor do passeio é de R$ 159 por pessoa e as reservas podem ser feitas pelo site capitaogrilo.com. Mais informações: 27 997915665.

