Editorias do Site
Redes Sociais

Camarote no mar? Empresa traz novidade inusitada para o Carnaval de Vitória

Agência de turismo náutico propõe folia diferenciada com passeio de lancha pela Baía de Vitória em pleno domingo de carnaval

Lívia Guerson

[email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:01

Carnaval 2025 - Bloco Regional da Nair anima multidão na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória
Blocos atraem multidões na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, em todos os anos Crédito: Vitor Jubini

Quem conhece o carnaval do Centro de Vitória já está acostumado a ver barcos e jet skis acompanhando os bloquinhos pela água, participando da folia de longe. Foi pensando nisso que a agência de turismo náutico Capitão Grilo decidiu oferecer um passeio de lancha carnavalesco pela Baía de Vitória no domingo (15).

Será como um "camarote marítimo" para assistir aos blocos de rua da Avenida Beira-Mar, longe da multidão mas ainda ouvindo as músicas e sentindo a energia da folia. Inclusive, pela manhã, o tradicional Regional da Nair promete agitar o Centro de Vitória, a partir das 8h. 

Segundo a empresa, a lancha tem capacidade para apenas 12 passageiros e serão realizadas duas viagens, às 8h e às 15h. O embarque pode ser feito no píer dos pescadores da Prainha, em Vila Velha, ou no da Praia do Suá, em Vitória. O passeio terá duração de até 3 horas.

O valor do passeio é de R$ 159 por pessoa e as reservas podem ser feitas pelo site capitaogrilo.com. Mais informações: 27 997915665.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Carnaval no ES: HZ lança ferramenta para consultar lista de blocos e eventos

Carnaval no ES: HZ lança ferramenta para consultar lista de blocos e eventos

Imagem - Restaurantes abertos no carnaval: lista traz opções em todo o ES

Restaurantes abertos no carnaval: lista traz opções em todo o ES

Imagem - Looks de carnaval de última hora: as dicas de HZ para uma produção icônica

Looks de carnaval de última hora: as dicas de HZ para uma produção icônica

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - "Vendidaço": Luana Piovani critica Luciano Huck após vídeo do apresentador com Virginia

"Vendidaço": Luana Piovani critica Luciano Huck após vídeo do apresentador com Virginia
Imagem - Por que Sarah parou de seguir Juliette nas redes sociais após o BBB 26? Entenda

Por que Sarah parou de seguir Juliette nas redes sociais após o BBB 26? Entenda
Imagem - Afrokizomba, primeiro bloco afro do ES, tem estreia de mestra e homenagem à Zilda

Afrokizomba, primeiro bloco afro do ES, tem estreia de mestra e homenagem à Zilda