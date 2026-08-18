Cantor Marcos Almeida lança novo single em parceria com Vitor Kley

O cantor Marcos Almeida se uniu a Vitor Kley em “Varandas”, novo single lançado nesta terça-feira (18). A parceria aposta na leveza e na proximidade entre os artistas, características que também aparecem na construção musical da faixa.





A música integra o álbum "Todo Santo Dia" e chega às plataformas digitais como um dueto animado, com clima de alegria e celebração.





“Não poderia ser outra pessoa curtindo nessa varanda comigo, porque o Vitor, para mim, é o artista que mais leva a sério esse lance de esperança. Ele é a materialização desse sol, dessa alegria, e é contagiante. Se você está junto dele, você fica bem”, diz Marcos.





A participação de Vitor Kley trouxe novos caminhos para a produção, que já estava concluída quando a parceria surgiu. O convite surgiu após uma reunião virtual entre os artistas, momento em que Marcos apresentou a música ao cantor. Ao conhecer a composição, ele se identificou imediatamente com a proposta e demonstrou interesse em participar.





“Pra mim é um grande prazer, honra e privilégio poder estar ao lado do Marcos em Varandas, e que faça bem a muita gente, assim como o trabalho do Marcos faz bem pra mim e pra todas as pessoas que admiram o trabalho dele. Quero muito ver essa música ao vivo, vai ser uma energia daquelas”, ressalta Vitor Kley.