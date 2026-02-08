Editorias do Site
Camarote Vix reúne customizações criativas, presença de ex-BBB e muita festa

Além de assistir os desfiles do Grupo Especial, participantes aproveitaram atrações exclusivas e experiências premium

Lívia Guerson

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 05:39

Camarote Vix reúne customizações criativas e presença de André Martinelli
Camarote Vix reúne customizações criativas e presença de André Martinelli Crédito: Lívia Guerson

Festa em dose dupla: é o que propõe a experiência de assistir aos desfiles das escolas de samba em um camarote. No Camarote Vix, enquanto aguardavam a entrada de cada escola, os foliões aproveitaram com gastronomia e muita música, ao som da banda Samba Junior e dos DJs Bero Costa e Leandro Netto.

O que também não pode faltar são as produções icônicas. Com abadá obrigatório, os looks precisaram apelar para a criatividade: aplicações de strass, paetês, franjas e muitos recortes transformaram a camisa em tops, saias e vestidos.

Camarote Vix reúne customizações criativas, presenças ilustres e muita festa
Brilho, em diversos formatos e texturas, é a palavra de ordem no Carnaval Crédito: Lívia Guerson

Quem se dedicou a montar um look chique e carnavalesco foi a influenciadora digital Bianca Queiroz, que se inspirou na própria identidade visual do camarote, cheia de paetês. Ela contou que é figurinha carimbada no evento e que também estava presente no dia anterior, na sexta-feira (6).

Outra musa do mundo da moda, a modelo capixaba Bruna Lírio marcou presença e estava encantada com o Carnaval de Vitória, ao qual nunca tinha comparecido. Bruna, que atualmente reside nos Estados Unidos, disse que está passando uma temporada aqui no Brasil. Ela já desfilou para grifes como Victoria’s Secret e frequentemente faz campanhas para Skims, marca da Kim Kardashian.

Camarote Vix reúne customizações criativas, presenças ilustres e muita festa
Camarote Vix reúne customizações criativas, presenças ilustres e muita festa Crédito: Lívia Guerson

TEVE ATÉ EX-BBB

O ex-BBB André Martinelli (13), também marcou presença no Camarote Vix. O capixaba revelou, na noite deste sábado (7), suas impressões sobre o BBB 26: "Estou acompanhando porque tem um grande irmão lá dentro, que é o Jonas. Ele é um dos meus melhores amigos. Está um jogo bem difícil, teve expulsão, o Henri Castelli teve problema de saúde". 

André ainda falou sobre o jogo e revelou seu top 3. "Está com bastante fogo no parquinho. O grupo na Ana Paula estava se destacando muito. Agora eles estão passando um pouco do ponto. A Sarah, o Jonas e o Cowboy estão crescendo...'ainda bem' (risos). Meu top 3 é o Jonas, a Sarah, que já conheço, e o Cowboy... eles não estão evitando embate", finalizou. 

