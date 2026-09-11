Cais das Artes terá música, yoga e feira criativa de graça neste fim de semana

A Praça do Cais das Artes, em Vitória, terá um fim de semana de música, arte e atividades gratuitas neste sábado (12) e domingo (13). A oitava edição do Circuito Cais reúne shows, bate-papos com artistas, feira criativa, gastronomia, yoga e ações educativas, das 10h às 18h.
A programação musical começa no sábado, com a cantora e compositora capixaba Ada Kofi. Antes do show, às 14h30, ela participa do bate-papo “Afeto e identidade: A construção de uma trajetória musical”, em que conversa sobre sua trajetória artística. Às 15h30, a artista sobe ao palco para uma apresentação que mistura R&B, ijexá, afrobeat, MPB e synth pop.
No domingo, o destaque fica por conta do Encontro do Vinyl de Jesus de Nazareth, projeto de discotecagem criado no bairro de mesmo nome, em Vitória. A partir das 14h30, integrantes participam do bate-papo “Do bairro para a pista: Quando a música movimenta uma comunidade”. Depois, às 15h30, o projeto comanda uma sessão de discotecagem com funk retrô e soul music nacionais e internacionais.
Além da música, o público poderá conhecer e participar de atividades relacionadas às instalações artísticas que ocupam o Cais das Artes. Entre elas estão as esculturas cinéticas de Raul Mourão, feitas em aço corten e concebidas para serem acionadas pelos visitantes, e mundo-casa-mundo, do capixaba Rick Rodrigues, que integra o programa Ala Mar.
No sábado, das 11h às 12h30, o educador Helder Guasti conduz a oficina “Confabulando”, uma contação de histórias inspirada no conceito de mundo-casa-mundo. Ao longo dos dois dias também haverá atividades educativas relacionadas à instalação.
A programação de domingo começa às 10h com uma aula de Yoga na beira, conduzida por Laura Salzani. Nos dois dias, a praça também terá feira criativa, food trucks e área de convivência.
Sábado (12)
10h – Abertura da praça, feira criativa, food trucks e área de convivência
11h às 12h30 – Oficina “Confabulando”
14h30 – Bate-papo com Ada Kofi
14h30 às 15h30 – Ativações educativas nas instalações
15h30 às 17h30 – Show de Ada Kofi
Domingo (13)
10h – Abertura da praça, feira criativa, food trucks e área de convivência
10h às 11h – Yoga na beira
11h às 12h30 e 14h às 17h30 – Ativações educativas nas instalações
14h30 – Bate-papo com o Encontro do Vinyl de Jesus de Nazareth
15h30 às 17h30 – Discotecagem do projeto
Circuito Cais – 8º final de semana
Quando: sábado (12) e domingo (13), das 10h às 18h
Onde: Cais das Artes – Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n, Enseada do Suá, Vitória
Entrada: gratuita