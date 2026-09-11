Cais das Artes terá música, yoga e feira criativa de graça neste fim de semana

A Praça do Cais das Artes, em Vitória, terá um fim de semana de música, arte e atividades gratuitas neste sábado (12) e domingo (13). A oitava edição do Circuito Cais reúne shows, bate-papos com artistas, feira criativa, gastronomia, yoga e ações educativas, das 10h às 18h.





A programação musical começa no sábado, com a cantora e compositora capixaba Ada Kofi. Antes do show, às 14h30, ela participa do bate-papo “Afeto e identidade: A construção de uma trajetória musical”, em que conversa sobre sua trajetória artística. Às 15h30, a artista sobe ao palco para uma apresentação que mistura R&B, ijexá, afrobeat, MPB e synth pop.





No domingo, o destaque fica por conta do Encontro do Vinyl de Jesus de Nazareth, projeto de discotecagem criado no bairro de mesmo nome, em Vitória. A partir das 14h30, integrantes participam do bate-papo “Do bairro para a pista: Quando a música movimenta uma comunidade”. Depois, às 15h30, o projeto comanda uma sessão de discotecagem com funk retrô e soul music nacionais e internacionais.