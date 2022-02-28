Café de La Musique decide cancelar programação do carnaval

Café de la Musique Guarapari Crédito: Café de La Musique Guarapari / Divulgação

Após receber um auto de interdição emitido pelo Corpo de Bombeiros de Guarapari, no último domingo (27), o Café de La Musique, importante casa de shows de Guarapari, decidiu cancelar todos os eventos do carnaval e também da Semana Santa. O documento dizia que o beach club estaria com "sistema de controle de público ineficiente". Os artistas Pedro Sampaio, Menos é Mais, Dubdogz e Gabz ainda passariam pelo local nos próximos dias.

Em nota, a assessoria do beach club informou que conseguiu reverter a situação, uma vez que alega que a casa está com todos os alvarás em dia. Segundo o Café, os artistas que iriam fazer show em Guarapari, neste domingo (27), já estavam na cidade com cachês pagos quando foram surpreendidos.

“Iniciamos então a busca para entender o que estaria errado sendo que a casa possuía todos os alvarás. Foi solicitado às pressas uma nova vistoria, que ocorreu na noite de ontem ainda, culminando na desinterdição da casa hoje no início da tarde. Surpreendentemente, sem que nada fosse alterado, ou seja, flagrante interdição descabida na data de ontem, no horário de início do evento, com artistas já na cidade com cachês pagos, aviões, hotéis, toda equipe de bar, produção, decoração, iluminação, dentre outros, colocando o empreendedor que investe no estado em situação de extrema de vulnerabilidade”, começa a nota.

O beach club ainda afirma que está sofrendo insegurança jurídica. Por essa razão, a diretoria informou que, além dos eventos de Carnaval, todos os shows programados para o feriado da Semana Santa também foram cancelados. No comunicado, o proprietário do Café diz que o turismo capixaba sofre mais um duro golpe e avalia a permanência do estabelecimento na cidade de Guarapari.

"Em decorrência da insegurança jurídica que o Café de La Musique Guarapari vem sofrendo por parte das autoridades e consequentes prejuízos, não só financeiros mas também morais, com sua imagem perante os clientes, fica decidido cancelar toda a programação do Carnaval. Infelizmente o turismo capixaba sofre mais um duro golpe. Dessa forma, estamos cancelando também nossa programação do feriado da Semana Santa e avaliaremos a continuidade do Café de La Musique na cidade de Guarapari - Espírito Santo”.

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

De acordo com o agente fiscalizador do Corpo de Bombeiros, a interdição do último domingo (27) se deu por falta de instrumentos precisos para controle de público. Em nota, o órgão afirmou que a decisão foi determinada pelo Comandante do 5º Batalhão após uma nova fiscalização do evento e que o programa utilizado pelos organizadores para a contagem da população não foi satisfatório.

“Em contato com os organizadores foi apresentado o programa utilizado, a forma de contagem da população, a atualização em tempo real on-line do sistema e modelo de relatório disponibilizado aos agentes fiscalizadores (BORDERÔ), todavia não foi satisfatório. A desinterdição somente será realizada após o cumprimento de todas as exigências para controle de público”, diz a nota do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros autorizou na tarde desta segunda (28) o funcionamento do beach club. Segundo a nota, após cumprimento de todas as exigências, foi desinterditado o estabelecimento Café de La Musique.

Auto de desinterdição do Café de La Musique Crédito: Governo do Estado

Em nova nota publicada na noite desta segunda-feira (28), o Corpo de Bombeiros afirmou que a interdição ocorreu até a tarde de segunda, quando o problema identificado na casa de shows foi "resolvido a contento". Segundo a corporação, não houve aviso prévio antes da interdição porque a irregularidade foi identificada em flagrante no local. Veja na íntegra:

O Corpo de Bombeiros Militar informa que está realizando fiscalização diária referente aos cumprimentos de decreto de combate à Covid-19. O fato é que na tarde de ontem, durante uma ação fiscalizatória de rotina, a equipe identificou a irregularidade no sistema de contagem de público, em flagrante, por este motivo não houve nenhum tipo de aviso prévio. Conforme determina a legislação vigente, o local foi interditado até que o problema fosse resolvido a contento, o que ocorreu somente na tarde hoje (28). Os militares trabalham diariamente para que estabelecimentos ofereçam estrutura dentro dos padrões de segurança e em proteção ao próprio público, sendo que sem a contagem correta de quantas pessoas estariam entrando na área de shows, haveria risco de superlotação e exposição dos frequentadores. O Corpo de Bombeiros é uma instituição pautada pela seriedade e age de maneira a resguardar vidas.

PRIMEIRO COMUNICADO

Em comunicado publicado nas redes sociais no último domingo (27), o Café diz que o auto emitido pelos bombeiros causou enorme estranheza. “Em momento algum sinalizou qualquer irregularidade pelo sistema utilizado, o que causa enorme estranheza. O fato alegado para a interdição não é real. É uma imensa falta de respeito com o empresário, com a equipe e com os turistas que vieram ao Estado para o show. Sem falar nos artistas que já estavam na casa”, diz a nota do estabelecimento.

Ainda no comunicado, o Café de La Musique afirma que o evento do último sábado (26) ocorreu conforme todas as normativas estabelecidas pelo governo do Espírito Santo, inclusive contou com a presença e acompanhamento do Corpo de Bombeiros de Guarapari.

“A casa está com todos os seus alvarás em dia. O fato alegado para interdição sequer (sic) poderia ensejar interdição e sim uma notificação. A diretoria do Café de La Musique deixa registrado mais uma vez sua irresignação com a insegurança jurídica que o empresário capixaba vem sofrendo”, ressaltou.

INGRESSOS

Em relação aos ingressos adquiridos para o s shows do último domingo (27), desta segunda-feira (28) e terça-feira (29), a casa garante que haverá devolução do dinheiro de forma imediata e reforça que ninguém ficará prejudicado. Para pedir o reembolso, a assessoria informa que basta entrar em contato com o site Brasil Ticket , a partir da próxima quinta-feira (3).