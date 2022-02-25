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Na avenida

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira vão desfilar juntos na Grande Rio

A atriz é rainha de bateria da escola de samba e, neste ano, levará o namorado para o desfile
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 14:39

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira no Fantástico
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira no Fantástico Crédito: Isadora Neumann/Divulgação
O cantor Diogo Nogueira disse ao jornal Extra que vai desfilar no carnaval da Sapucaí junto com Paola Oliveira. A atriz é rainha de bateria da Grande Rio e convidou o amado para estar junto com ela na avenida.
"Tenho show nesse período nos camarotes. Mas ela pediu para eu desfilar com ela. E eu vou! Então é agenda bloqueada nesse dia", brincou. "Vou estar ali do lado, com a garrafinha de água e a toalhinha."
Os desfiles deste ano foram adiados e estão previstos para começar no dia 20 de abril. Mas os dois também estarão juntos em outros eventos de carnaval que acontecem antes.
No próximo domingo, 27, Diogo e Paolla estarão no Clube do Samba, fundado pelo pai dele, o sambista João Nogueira, em 1979. O projeto está de volta à Varanda do Vivo Rio e, nele, o cantor faz shows semanais com a presença de convidados.
Nesta edição especial de carnaval, estarão os atores Marcelo Serrado e Édio Nunes, além do bloco Cordão da Bola Preta, do qual a atriz é rainha.

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