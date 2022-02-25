Branca Andrade, repórter do SBT, é intimidada ao vivo em terminal rodoviário do Rio

A repórter Branca Andrade foi intimidada por dois homens não identificados durante entrada ao vivo no telejornal "SBT Rio", nesta sexta-feira (25). A profissional estava fazendo a cobertura da greve dos funcionários do BRT, no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. Ela estava com o repórter cinematográfico Edson Santos.

Durante a reportagem, dois homens sem uniforme disseram que eram seguranças do local e impediram a repórter de trabalhar no terminal rodoviário. As imagens mostram os suspeitos bloqueando por diversas vezes a visão da repórter e se colocando na frente da câmera. Segundo Branca, eles desligaram um dos cabos, a impedindo de ouvir a apresentadora.

A repórter do "SBT Rio" Branca Andrade é intimidada ao vivo por dois homens Crédito: Reprodução/SBT

Mesmo intimidada pelos suspeitos, Branca continuou ao vivo explicando que estava a caminho da passarela para informar sobre o serviço à população. Ela disse para os dois homens que eles estavam cerceando sua liberdade de expressão "Olha só, o senhor está no ar e ao vivo. O senhor me dê licença, está atrapalhando o meu trabalho", disse a repórter.

Em nota, o SBT disse que repudia veementemente a intimidação contra a equipe da repórter Branca Andrade e do repórter cinematográfico Edson Santos durante entrada ao vivo no telejornal. "O jornalismo presta um serviço essencial para a população e não deve sofrer nenhum tipo de censura."

GRAVÍSSIMO:



A nossa repórter, Branca Andrade, teve o trabalho interrompido ao vivo por homens sem identificação no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca.#sbtrio pic.twitter.com/ZJQaJkVLZj — SBT Rio (@sbtrio) February 25, 2022

Segundo a emissora, a equipe de reportagem conseguiu realizar seu trabalho e informar a população sobre os efeitos da paralisação após a repercussão imediata do caso na TV aberta, nas redes sociais e manifestação de autoridades, como o prefeito do Rio Eduardo Paes.