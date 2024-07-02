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Botecão com Diogo Nogueira, Revelação e Molejo agita o fim de semana

O festival, que acontece em Vila Velha, ainda terá atrações como Demônios da Garoa e diversos nomes da música capixaba
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 11:36

Botecão com Diogo Nogueira, Revelação e Molejo acontece neste fim de semana em Vila Velha
Botecão com Diogo Nogueira, Revelação e Molejo agita o fim de semana Crédito: Divulgação
Na próxima sexta-feira (5) e sábado (6), Vila Velha vai sambar ao som do Botecão, tradicional festa de encerramento do maior e mais gostoso festival gastronômico do Espírito Santo, o Roda de Boteco. A trilha sonora dos dois dias, que reúne todos os bares e botecos juntos, fica por conta de Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Molejo, Demônios da Garoa e uma dezena de atrações regionais.
A festa acontece na área externa do Shopping Vila Velha e revelará os grandes vencedores desta temporada nas categorias boteco, bar, atendimento e torresmo.
Na sexta-feira (5), o palco será ocupado por Diogo Nogueira com sucessos como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, “Clareou” e “Sou Eu”, além de novos lançamentos. O Grupo Revelação também se apresentará, trazendo hits como “Tá Escrito”, “Deixa Acontecer” e “Velocidade da Luz”.
O produtor cultural e músico capixaba Fabio Carvalho, ex-integrante do grupo Manimal, é uma das atrações da sexta-feira (5). Com seu projeto Afrocongo Beat, ele traz elementos da cultura capixaba, como congo, jongo e samba, com um toque contemporâneo e eletrônico.
Fábio Carvalho de Souza, produtor cultural e músico, ex-integrante da banda Manimal
Fábio Carvalho de Souza, produtor cultural e músico, ex-integrante da banda Manimal Crédito: Fernando Madeira
No sábado (6), o segundo dia de festa, o tradicional grupo Demônios da Garoa apresenta clássicos como "Trem das Onze" e "Saudosa Maloca", prometendo uma noite nostálgica. O grupo Molejo também marca presença com sucessos como "Caçamba" e "Brincadeira de Criança". As atrações capixabas Já Gamei, Elaine Augusta e Corta-Jaca completam o line-up.
O Botecão também contará com 40 bares e botecos participantes desta edição de 20 anos do Roda de Boteco. O público poderá degustar petiscos e torresmos servidos durante os 38 dias do festival gastronômico por R$ 25 cada porção reduzida, permitindo provar várias delícias em uma única noite. No sábado, serão revelados os vencedores do Roda de Boteco 2024 nas categorias melhor bar, melhor boteco, melhor garçom e melhor torresmo.

SERVIÇO

  • BOTECÃO
  • Dias: 5 e 6 de julho
  • Horário de abertura dos portões: sexta-feira (5) às 17h; sábado (6) às 15h
  • Local: Área externa do Shopping Vila Velha
  • Atrações de sexta-feira: Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal e Samba Ju.
  • Atrações de sábado: Demônios da Garoa, Molejo, Já Gamei, Elaine Augusta e Corta-Jaca.
  • Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada, com comprovação de direito exigida na entrada do evento)
  • Vendas: lebillet.com.br

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