  Bloco Surpresa volta a animar a Barra do Jucu, em Vila Velha
Carnaval 2023

Bloco Surpresa volta a animar a Barra do Jucu, em Vila Velha

Com enredo "Ratatu da Cesan", desfile encerra a programação da terça-feira de carnaval; veja fotos
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 18:22

Bloco Surpresa da Barra do Jucu
Bloco Surpresa da Barra do Jucu Crédito: Fernando Madeira
O Bloco Supresa saiu pelas ruas da Barra do Jucu nesta tarde encerrando a programação da terça-feira de carnaval em Vila Velha, embora há  previsão de blocos de rua nos próximos finais de semana, até março.
Com 37 anos de história trazendo sátiras em formato de canções carnavalescas, o bloco desfilou com o enredo "Ratatu da Cesan", uma crítica aos buracos das ruas do bairro devido às obras da prefeitura do município e da companhia de saneamento.
Para o diretor musical do Bloco Supresa, Raul Mesquita. a proposta do bloco é ironizar questões sociais, durante a festa popular, para que as autoridades possam enxergar. Retornando após 5 anos de hiato, o enfoque é no esgoto e a manutenção do Rio Jucu.
"Estamos fazendo essa crítica alertando ao poder público que estamos de olho nessa questão. O Bloco Surpresa é isso. Essa crítica social que fazemos, essa irreverência do bloco que há 37 anos faz a mesma coisa. Falamos de política internacional até as belezas e maravilhas do bairro", contou.
O trajeto começou às 14h, com a concentração em frente ao barracão do Bloco Surpresa, e foi reunindo foliões pelo caminho, até chegarem na praça Pedro Valadares. Confira os registros:

Bloco Surpresa da Barra do Jucu

