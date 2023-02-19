Blocos voltam após dois anos e lotam o Centro da Vitória de gente e diversão

O capixaba estava com saudade da folia. A prova disso foi a multidão que tomou as ruas de Vitória neste domingo (19) para a passagem de três dos mais tradicionais blocos de carnaval do Espírito Santo. Foi um dia de festa, com capixabas e turistas juntos ocupando o Centro da Capital.



A volta do Regional da Nair, do Puta Bloco e do Maluco Beleza às ruas, depois de dois anos de restrições da folia devido à pandemia da Covid-19 foram marcadas por fantasias criativas, ruas lotadas, muita animação, e também algumas novidades.

No Regional, a novidade neste ano foi no formato. Pela primeira vez, mais de 17 componentes do grupo estiveram em cima do trio elétrico. O bloco lotou a Avenida Beira-Mar que, do alto, tinha dois mares: o de água e o de gente.

Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória

A concentração começou a reunir foliões já às 8h da manhã, mas a música só começou a tocar mesmo depois das 11h. Neste ano, o tema foi "O canto dessa cidade é meu", comemorando os 15 anos desde que o grupo abriu alas a primeira vez e se tornou um dos blocos de rua mais tradicionais do Centro de Vitória.

"O Regional era um bloco que já tinha uma forma que dava certo há muitos anos, de pouca música, de ser mais uma fanfarra, e mudou para um show de três horas e meia. Isso requer muita coragem", explicou André Felix, diretor artístico, vocalista e um dos fundadores do Regional.

Com um repertório com mais de 40 músicas, o Regional da Nair fez os foliões pularem ao som de sucessos como "Palco", de Gilberto Gil, "Minha Pequena Eva" de Saulo Fernandes e "Não Quero Dinheiro" de Tim Maia.

As fantasias mais curiosas do Regional da Nair 2023, no Centro de Vitória

O resultado André já previa: "Deu o que nós já imaginávamos: um show pra cima (...) O Carnaval de Vitória como um catalisador dos carnavais do país e um renovador do carnaval".

O Puta Bloco e o Maluco Beleza saíram à tarde, por voltas das 14h. Boa parte do público do Regional se dividiu entre os dois blocos.

Desfile do Puta Bloco

Pelo Puta Bloco, os foliões saíram da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e foram até a Avenida Beira-Mar, que novamente ficou tomada de gente.

Já o Maluco Beleza percorreu o trajeto da Rua Sete até a Praça Ubaldo Ramalhete.

Nesta segunda (21) também tem Regional no último dia do Festival Baile Voador, para o Folia 90. Sobre a apresentação, André adianta que os presentes podem esperar uma festa tão bonita quanto a deste domingo.

"Vai ser um show gigante do Regional. Uma consumação do que vivemos hoje. Vamos conseguir esticar o Baile Voador, que geralmente é sexta e sábado, e, com o Regional, fica maior", finalizou.