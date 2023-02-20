Pais levam criançada para curtir bloco Macakids dentro de shopping; veja fotos

Bloco MacaKids no Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira

Foi a turma dos Super Macakids que comandou a folia dentro do Shopping Vitória, na tarde desta segunda (20). Com banda de fanfarra, confete e oficinas de recreação infantil, os personagens Kinho e Kinha receberam crianças — e pais — animados para comemorar o Carnaval.

A turma Macakids é 100% capixaba e esta é a 10ª edição do primeiro carnaval "indoor" do Espírito Santo. O criador do desenho, Maikel Santos, conta que a empolgação das crianças e dos familiares com o bloco cresce a cada ano.

"O bloco Macakids fica a cada ano mais bacana, à medida que vai passando o tempo. Tivemos dois anos de pandemia e sentimos que, nesse décimo ano de bloquinho, as crianças estão mais empolgadas e os pais mais empolgados ainda. As crianças vêm até fantasiadas com as roupas dos personagens do Macakids, isso é muito gratificante", relatou.

Quem veio atrás da turminha do macaco Caco, no Shopping Vitória, foi a profissional de educação física, Fernanda Oliveira. Mãe do Juliano, de 4 anos, os dois vieram fantasiados de branca de neve e chaves para cair na folia. Neste carnaval, eles têm curtido juntos cada dia com uma programação diferente. A desta segunda não foi novidade para a família, que frequenta o bloquinho infantil desde que Juliano ainda era bebê.

"Hoje viemos, especificamente, para o Macakids. Mas já participamos antes da pandemia, quando ele tinha um ano e pouco. Nós ficamos vigiando o que eles ficam fazendo [no Instagram] para irmos atrás (risos)", contou.

O Juliano e a mãe Fernanda Oliveira entraram no clima do Carnaval e foram fantasiados atrás dos Macakids Crédito: Beatriz Heleodoro

Foi nas redes sociais que a nutricionista Brenda Reblin ficou sabendo que teria bloco para as crianças no shopping. Aproveitando que o filho Gabriel (5) gosta do Carnaval, resolveu convidar a empresária Paola vieira, mãe do Enzo, de 5. Os dois se conheceram na escola e ficaram inseparáveis.

Melhores amigos que são, queriam vir vestidos iguais. Por isso, a fantasia combinando foi reutilizada da apresentação da escola dos meninos no final do ano passado.

Para as duas, o bloco dentro do shopping é uma boa opção de lazer para quem não curte a festa na rua. "É um lugar fechado, seguro, dá para estacionar. Depois daqui, dá para ir comer. Tem mais opções. A ideia é que eles curtam", conta Paola.

As amigas Brenda Reblin e Paola Vieira levaram os pequenos Gabriel e Enzo para curtiram o bloco no shopping Crédito: Beatriz Heleodoro

A funcionária pública Lícia Zamprogno também separou a segunda para trazer a pequena Martina, de 1 aninho. No sábado anterior (18), ela estava passeando no shopping quando viu a placa indicando que haveria bloco ali nos próximos dias e resolveu voltar para a filha curtir o primeiro Carnaval.

"Eu estava passeando no sábado, quando vi a plaquinha, o bloquinho passando e decidimos voltar", disse.

A pequena Martina veio vestida de abóbora para o seu primeiro bloquinho. Quem trouxe foi a mãe Lícia Zamprogno, acompanhada da cunhada Crédito: Beatriz Heleodoro

Na fanfarra, teve também quem estava passando e descobriu o bloco de repente. O casal Felipe Macedo e Ana Beatriz Miranda estavam com a mãe de Ana e os filhos Bem e Gal passeando no shopping quando se depararam com a folia. O casal, que se conheceu no Carnaval da rua da Lama há 10 anos, já tem o carnaval no sangue.

Por acaso fantasiado do personagem "Marshall" do desenho "Patrulha Canina", o pequeno Bem, de 3, adorou a bandinha de fanfarra. "Primeiro carnaval dele pós pandemia. Primeiro bloquinho dele, está adorando, está dançando horrores. Está curtindo. Tem ritmo, gosta de pular, gosta do barulho", contou Felipe.

"Não sabia do bloco, mas achei a ideia muito interessante. É seguro dentro do shopping. Hoje em dia, segurança é tudo, ainda mais com criança", compartilhou.

Ana Beatriz e Felipe Macedo estavam no shopping com os filhos Bem e Gal quando encontraram a turma do Macakids Crédito: Beatriz Heleodoro

A bancária Sônia Smarsaro e a filha Vitória, de 12, estavam curtindo outra programação de carnaval, no Centro de Vitória, quando decidiram ir ao shopping tomar um sorvete. Chegando, se depararam com o bloquinho e não pensaram duas vezes para caírem na festa e jogarem confete para cima. Fantasiadas, estavam prontas para a folia sem saber.

"Adorei, está muito melhor que muito bloquinho por aí", brincou Vitória. "Bloquinho com ar-condicionado é melhor, né", complementou a mãe, Sônia.

Sônia Smarsaro e sua filha Vitória foram ao shopping tomar um sorvete e caíram na folia do Macakids Crédito: Beatriz Heleodoro

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Bloco Macakids no Shopping Vitória

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