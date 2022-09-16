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Blackpink lança ‘Born Pink’, segundo álbum do grupo

O novo projeto do grupo, sem nenhuma colaboração com outro artista, conta com oito canções
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 14:06

Blackpink lança ‘Born Pink’
Blackpink lança ‘Born Pink’ Crédito: Reuters/Folhapress
Blackpink é um dos principais assuntos desta sexta-feira, 16, pois acaba de lançar Born Pink, o segundo álbum de estúdio do grupo. A novidade está disponível em todas as plataformas musicais.
O novo projeto do grupo, sem nenhuma colaboração com outro artista, conta com oito canções, incluindo o último lançamento da banda, Pink Venom.
Faixa do novo álbum, Pink Venom marca o primeiro lançamento de Blackpink desde 2020, quando foi lançado o primeiro disco do quarteto, The Album, com parcerias com Selena Gomez e Cardi B.
O grupo composto por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa foi descrito como "o maior grupo feminino do mundo" pela revista Time. As meninas colecionam hits como How You Like That e Kill This Love, que ultrapassam a marca de um bilhão de visualizações no YouTube.

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