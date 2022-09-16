Blackpink lança ‘Born Pink’, segundo álbum do grupo

Blackpink lança ‘Born Pink’ Crédito: Reuters/Folhapress

Blackpink é um dos principais assuntos desta sexta-feira, 16, pois acaba de lançar Born Pink, o segundo álbum de estúdio do grupo. A novidade está disponível em todas as plataformas musicais.

O novo projeto do grupo, sem nenhuma colaboração com outro artista, conta com oito canções, incluindo o último lançamento da banda, Pink Venom.

Faixa do novo álbum, Pink Venom marca o primeiro lançamento de Blackpink desde 2020, quando foi lançado o primeiro disco do quarteto, The Album, com parcerias com Selena Gomez e Cardi B.