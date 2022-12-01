"Bituca – Milton Nascimento para Crianças" terá apresentação gratuita em Vitória

Cenas de "Bituca Milton Nascimento para crianças" Crédito: Foto: Junior Mandriola

O espetáculo foi criado pelo grupo "Grandes Músicas para Pequenos" e é inspirado na carreira de sucesso e consagrada do músico brasileiro. Com a figura de Milton, o grupo reforça a necessidade de falar sobre o respeito às diferenças raciais e socias, da família, da adoção e da amizade. “Nossa ideia é criar espetáculos com conteúdos atraentes para as famílias, para aproximar as gerações”, conta o dramaturgo e ator Pedro Henrique Lopes.

Além de Pedro, os atores Udylê Procópio, Martina Blink, Aline Carrocino, Anna Paula Black e Marina Mota completam o elenco que conta a história do cantor.

Cenas de "Bituca - Milton Nascimento para crianças" Crédito: Foto: Junior Mandriola

O roteiro conta a história do pequeno Milton, o menino órfão que foi adotado pelos patrões de sua avó quando tinha dois anos de idade. Ao chegar no novo estado, Minas Gerais, o garoto precisa lidar com o preconceito à sua volta por ser um negro filho de brancos. “O musical é um tributo ao Milton Nascimento. Então, nos inspiramos em passagens da vida dele, mas também criamos momentos ficcionais para debater temas como adoção, bullying e preconceito racial de maneira lúdica. Também fazemos uma grande homenagem à maternidade e à ampliação dos modelos de família”, explica o diretor Diego Morais.

"Bituca" carrega grandes sucessos na sua direção musical, rebuscada pelo profundo trabalho de Milton. Em sua trajetória, o cantor criou universos especiais em suas letras ao atravessar o mundo das rezadeiras, relicários e do movimento barroco, iniciado no estado mineiro. “Coração de estudante”, “Travessia”, “Canção da América”, “Canção do sal”, “Um índio”, “Quem sabe isso quer dizer amor” e “Maria Maria” são algumas das canções presentes na peça que vão embalar o público.

“A obra do Milton sempre me encantou desde muito pequeno. Conhecer mais profundamente a história de vida deste gênio me fez querer levar o amor que transborda de suas melodias e letras para crianças de todas as idades”, exalta Pedro.

Cenas de "Bituca - Milton Nascimento para crianças" Crédito: Foto: Junior Mandriola

O tributo “Bituca – Milton Nascimento para Crianças” venceu diversas premiações. Entre elas, o prêmio de “Melhor Ator em Papel Protagonista”, no CBTIJ 2017, e “Melhor Espetáculo infanto-juvenil”, “Melhor Direção”, “Melhor Roteiro” e “Melhor Atriz Coadjuvante” no Prêmio Botequim Cultural 2017.

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