Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • "Bituca – Milton Nascimento para Crianças" terá apresentação gratuita em Vitória
Teatro

"Bituca – Milton Nascimento para Crianças" terá apresentação gratuita em Vitória

Espetáculo encerra o Circuito Cultural Unimed 2022 com sessão única neste sábado (3), na Praça de Itararé
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 15:43

Cenas de
Cenas de "Bituca Milton Nascimento para crianças" Crédito: Foto: Junior Mandriola
A 14ª edição do Circuito Cultural Unimed, que começou em abril e teve um total de seis espetáculos, será encerrada neste sábado (3), com a apresentação de "Bituca – Milton Nascimento para Crianças", uma peça em homenagem ao cantor e compositor, que encerrou sua carreira nos palcos em novembro deste ano. A apresentação está marcada para às 17h, na Praça de Itararé, em Vitória, e é gratuita. Para acomodar o público com conforto, uma tenda está sendo montada no espaço para proteger os espectadores da chuva, que está prevista para continuar no Espírito Santo até domingo (4).
O espetáculo foi criado pelo grupo "Grandes Músicas para Pequenos" e é inspirado na carreira de sucesso e consagrada do músico brasileiro. Com a figura de Milton, o grupo reforça a necessidade de falar sobre o respeito às diferenças raciais e socias, da família, da adoção e da amizade.  “Nossa ideia é criar espetáculos com conteúdos atraentes para as famílias, para aproximar as gerações”, conta o dramaturgo e ator Pedro Henrique Lopes.
Além de Pedro, os atores Udylê Procópio, Martina Blink, Aline Carrocino, Anna Paula Black e Marina Mota completam o elenco que conta a história do cantor.
Cenas de
Cenas de "Bituca - Milton Nascimento para crianças" Crédito: Foto: Junior Mandriola
O roteiro conta a história do pequeno Milton, o menino órfão que foi adotado pelos patrões de sua avó quando tinha dois anos de idade. Ao chegar no novo estado, Minas Gerais, o garoto precisa lidar com o preconceito à sua volta por ser um negro filho de brancos. “O musical é um tributo ao Milton Nascimento. Então, nos inspiramos em passagens da vida dele, mas também criamos momentos ficcionais para debater temas como adoção, bullying e preconceito racial de maneira lúdica. Também fazemos uma grande homenagem à maternidade e à ampliação dos modelos de família”, explica o diretor Diego Morais.
"Bituca" carrega grandes sucessos na sua direção musical, rebuscada pelo profundo trabalho de Milton. Em sua trajetória, o cantor criou universos especiais em suas letras ao atravessar o mundo das rezadeiras, relicários e do movimento barroco, iniciado no estado mineiro. “Coração de estudante”, “Travessia”, “Canção da América”, “Canção do sal”, “Um índio”, “Quem sabe isso quer dizer amor” e “Maria Maria” são algumas das canções presentes na peça que vão embalar o público.
“A obra do Milton sempre me encantou desde muito pequeno. Conhecer mais profundamente a história de vida deste gênio me fez querer levar o amor que transborda de suas melodias e letras para crianças de todas as idades”, exalta Pedro.
Cenas de
Cenas de "Bituca - Milton Nascimento para crianças" Crédito: Foto: Junior Mandriola
O tributo “Bituca – Milton Nascimento para Crianças” venceu diversas premiações. Entre elas, o prêmio de “Melhor Ator em Papel Protagonista”, no CBTIJ 2017, e “Melhor Espetáculo infanto-juvenil”, “Melhor Direção”, “Melhor Roteiro” e “Melhor Atriz Coadjuvante” no Prêmio Botequim Cultural 2017.

SERVIÇO

“BITUCA - MILTON NASCIMENTO PARA CRIANÇAS” 
  • Data:  sábado, dia 3 de dezembro 
  • Horário: 17 horas. 
  • Local: Praça de Itararé - Rua das Palmeiras, Itararé. 
  • Duração:  55 minutos 
  • Gênero: Musical infantil 
  • Classificação Indicativa: Livre 
  • Ingressos: gratuito 
  • Presença de intérprete de libras.
  • Mais informações no site da produtora WB Produções

Veja Também

Vitória terá vila de Natal no Parque Moscoso com Papai Noel gigante

"Renato Russo - O Musical" terá apresentação gratuita na Serra

"Senhora Estrada" é um retrato perfeito de Alceu Valença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura milton nascimento teatro Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados