  • "Renato Russo - O Musical" terá apresentação gratuita na Serra
"Renato Russo - O Musical" terá apresentação gratuita na Serra

Espetáculo musical conta com 23 músicas interpretadas por Bruce Gomlevsky. Ele será apresentado no dia 7 de dezembro, em apresentação única
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 14:47

Bruce Gomlevsky no espetáculo
Bruce Gomlevsky no espetáculo "Renato Russo - O Musical" Crédito: Guga Melgar/Divulgação
A leva de grandes espetáculos de fim de ano ganham força no Espírito Santo. Além do show de Maria Rita em Vitória, os capixabas ganham de presente a apresentação da peça "Renato Russo – O Musical", dentro do projeto Palco Aberto.
Há 16 anos em cartaz, o espetáculo será apresentado na próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro, às 19h30, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra. O musical do Renato Russo promete muita emoção nesta apresentação única e gratuita.
A peça musical conta a história de Renato Russo desde a juventude “punk” em Brasília, quando fundou a banda Aborto Elétrico e ficou por dois anos em uma cadeira de rodas, até o sucesso da Legião Urbana. O quebra-quebra num show em Brasília e os problemas com drogas estão na encenação. 
No meio disso tudo, 23 músicas costuram o enredo. “Renato é um grande poeta, e é por isso que continua causando comoção nas gerações de hoje. Sua obra gera um impacto enorme na nossa cultura”, afirma Bruce Gomlevsky, que interpreta Renato Russso e é acompanhado pela banda Arte Profana.
"Sem a menor dúvida, o que move o espetáculo é a força do Renato e o legado que deixou na Legião Urbana, através das composições, que são a cada dia mais atuais. Os fãs se renovam e hoje temos além de adultos e idosos na plateia, jovens e adolescentes que se emocionam a cada sessão", conta Bianca de Felippes, produtora do musical.
Esta não é a primeira vez que o espetáculo passa por terras capixabas. Em 2018, ele foi apresentado na Praça do Papa, também gratuitamente. Na época, Bruce falou com A Gazeta sobre a atualidade das músicas e do show. "Sim, a peça também é pertinente hoje quando fala contra o preconceito, da indignação, do país que não muda... As músicas de Renato falam sobre política, e pouca coisa mudou de lá pra cá. Ele escreveu 'Que País É Esse?' em 1978 e quase não gravou porque achou que ia ficar obsoleta", disse o ator e cantor na época.
O projeto Palco Aberto conta com o patrocínio da Fundação ArcelorMittal, através da Lei Federal de Incentivo a Cultura.
*Com informações da assessoria

SERVIÇO

  • RENATO RUSSO – O MUSICAL
  • Quando: 7 de dezembro (quarta-feira), a partir das 19h30
  • Onde: Praça Encontro das Águas - Av. Abdo Saad - Parque Jacaraípe, Serra - ES
  • Ingresso: Entrada Franca
  • Gênero: Musical
  • Duração: 120 minutos
  • Classificação etária: 12 anos

