Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Beach club de Guarapari tem funcionamento liberado e reabre com Anitta
Festa garantida

Beach club de Guarapari tem funcionamento liberado e reabre com Anitta

Brava Beach Club havia sido interditado no último sábado (28), e, após nova inspeção, a casa está regularizada e possui alvará de funcionamento da Prefeitura de Guarapari
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 13:34

Brava Beach Club é liberado pela prefeitura e retorna com show da Anitta
Brava Beach Club é liberado pela prefeitura e retorna com show da Anitta Crédito: Marcela Sampaio/Brava Beach Club
Após enfrentar uma suspensão temporária que deixou frequentadores frustrados no sábado (28), o Brava Beach Club, em Guarapari, recebeu autorização para retomar suas atividades e voltou a funcionar em grande estilo, com um super show da Anitta na última segunda-feira (30). Foi o primeiro evento em que a casa operou com 100% de sua estrutura, recebendo milhares de fãs ansiosos para conferir a artista pop.
A Prefeitura de Guarapari, que havia suspendido emergencialmente o alvará de funcionamento do estabelecimento um dia após sua inauguração oficial na sexta-feira (27), concedeu o Alvará de Licença para Funcionamento nº 4893/2024 na noite de segunda-feira, garantindo a regularização da casa de shows.
O alvará autoriza o Brava Beach Club a operar em diversas atividades, incluindo serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, agenciamento de profissionais para atividades esportivas e culturais, aluguel de palcos e estruturas temporárias, atividades de sonorização e iluminação, casas de festas e eventos, e produção e promoção de eventos esportivos.
Brava Beach Club
Brava Beach Club Crédito: Marcela Sampaio/Brava Beach Club
O estabelecimento havia sido interditado porque não tinha autorização sanitária e de funcionamento, e também havia sido reprovado na inspeção técnica, conforme a Secretaria de Postura e Trânsito de Guarapari (Septran). A regularização foi alcançada após a realização de todas as adequações solicitadas pela prefeitura e a obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros, entre outras licenças necessárias.
Após o show de Anitta, a dupla de DJs Cat Dealers assumiu o comando do Brava Beach Club, estendendo a festa até o amanhecer com batidas eletrônicas que fizeram o público dançar sob o céu de Guarapari. O clima de celebração foi descrito como inesquecível por muitos dos presentes. O clima de festa continua nesta terça-feira (31). O clube irá sediar o Réveillon Brava Beach Club, com apresentações de Jeito Moleque e DubDogz, em uma festa all-inclusive com open bar e open food. Para quem deseja participar da festa, ainda tem ingressos disponíveis pelo site Zig Tickets.

SERVIÇO

  • Réveillon Brava Beach Club Guarapari 2025
  • Festa all inclusive com shows de Dubdogz e Jeito Moleque
  • Quando: 31 de dezembro, a partir das 22h
  • Onde: Brava Beach Club - Enseada Azul, Guarapari
  • Ingressos: R$ 610 (feminino/5º lote), R$ 680 (masculino/5º lote), R$ 1,5 mil (camarote Brava/unissex/2º lote) e R$ 15 mil (lounge para 15 pessoas), à venda no site Zig.Tickets

Veja Também

Beach club é interditado um dia após a inauguração em Guarapari

Mumuzinho promete agitar Guarapari com muito pagode em beach club

Guarapari: veja a estrutura do beach club que terá shows de Anitta e Ludmilla

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos Guarapari Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados