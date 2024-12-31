Beach club de Guarapari tem funcionamento liberado e reabre com Anitta

Brava Beach Club é liberado pela prefeitura e retorna com show da Anitta Crédito: Marcela Sampaio/Brava Beach Club



Após enfrentar uma suspensão temporária que deixou frequentadores frustrados no sábado (28) , o Brava Beach Club, em Guarapari, recebeu autorização para retomar suas atividades e voltou a funcionar em grande estilo, com um super show da Anitta na última segunda-feira (30). Foi o primeiro evento em que a casa operou com 100% de sua estrutura, recebendo milhares de fãs ansiosos para conferir a artista pop.

A Prefeitura de Guarapari, que havia suspendido emergencialmente o alvará de funcionamento do estabelecimento um dia após sua inauguração oficial na sexta-feira (27), concedeu o Alvará de Licença para Funcionamento nº 4893/2024 na noite de segunda-feira, garantindo a regularização da casa de shows.

O alvará autoriza o Brava Beach Club a operar em diversas atividades, incluindo serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, agenciamento de profissionais para atividades esportivas e culturais, aluguel de palcos e estruturas temporárias, atividades de sonorização e iluminação, casas de festas e eventos, e produção e promoção de eventos esportivos.

Brava Beach Club Crédito: Marcela Sampaio/Brava Beach Club

O estabelecimento havia sido interditado porque não tinha autorização sanitária e de funcionamento, e também havia sido reprovado na inspeção técnica, conforme a Secretaria de Postura e Trânsito de Guarapari (Septran). A regularização foi alcançada após a realização de todas as adequações solicitadas pela prefeitura e a obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros, entre outras licenças necessárias.

Após o show de Anitta, a dupla de DJs Cat Dealers assumiu o comando do Brava Beach Club, estendendo a festa até o amanhecer com batidas eletrônicas que fizeram o público dançar sob o céu de Guarapari. O clima de celebração foi descrito como inesquecível por muitos dos presentes. O clima de festa continua nesta terça-feira (31). O clube irá sediar o Réveillon Brava Beach Club, com apresentações de Jeito Moleque e DubDogz, em uma festa all-inclusive com open bar e open food. Para quem deseja participar da festa, ainda tem ingressos disponíveis pelo site Zig Tickets.



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