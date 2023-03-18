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Reality show

BBB 23: madrugada é marcada por teoria sobre intercâmbio, DR e advertências

Brothers receberam uma bronca da produção por conversarem em espanhol, o que foi proibido pela equipe do reality
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Março de 2023 às 14:31

BBB 23: festa teve show do NXZero
BBB 23: festa teve show do NXZero Crédito: Reprodução/TV Globo
Após a saída de Dania e a expulsão de Guimê e Cara de Sapato do Big Brother Brasil 23, a madrugada na casa foi marcada por novas teorias sobre o jogo, DR entre um casal e, como das últimas vezes, bronca por parte da produção.
Isso porque, após o fim da festa da última sexta-feira, 17, os brothers ficaram conversando em espanhol, o que foi proibido pela equipe do reality.
Além disso, Ricardo protagonizou dois momentos de destaque: uma conversa sobre sua relação com Sarah Aline e a teoria de que ele participaria do intercâmbio no BBB 23. Veja o resumo do que aconteceu na festa do BBB:

Alface no Intercâmbio?

Ricardo Alface foi o vencedor do Poder Curinga da semana, porém ele acredita que a conquista, na verdade, é um intercâmbio para La Casa de Los Famosos. Os participantes não sabem que Key foi a enviada ao programa mexicano.
A teoria do brother ganhou força durante a madrugada após o biomédico receber uma nova bolsa de microfone na cor laranja - a mesma que Dania usava e diferente dos demais participantes.
Cezar, então, disse: "Se amanhã não trocar de todo mundo, tu vas hacer una viaje!". Ricardo respondeu: "Mano, é um sonho".

DR entre Sarah e Ricardo

Na festa, Sarah e Ricardo tiveram uma conversa que iniciou com o assunto estratégias de jogo e acabou em uma DR. Enquanto a sister disse estar confusa com a relação, o brother sugeriu que os dois se afastassem.
"Eu olho pra você, eu vejo que tá alguma coisa errada. Como se algo não tivesse encaixado na sua cabeça", disse ele. Sarah rebateu: "Como tá nós dois, você diz?".
"Não, não nós dois. A situação daqui, de estar aqui dentro, e tá acontecendo tudo isso de jogo, eu, você, suas amizades, suas prioridades e tal... é como se algo não tivesse encaixando. É como se tivesse uma peça tentando forçar em algum lugar", disse Ricardo. No fim, os dois concordaram em não se afastar.

Bronca da produção

Após a festa, Marvvila, Sarah, Fred, Gabriel e Bruna decidiram relembrar Dania e passaram cerca de 20 minutos falando em espanhol. Com isso, eles receberam uma chamada da produção no telão:
"Atenção a todos. Falar apenas o português". Depois disso, Bruna, que é a atual líder, cogitou não dormir em seu quarto e também foi advertida pela produção.

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