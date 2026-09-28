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Internacional

Banda norte-americana Groundation faz show em Vitória em tributo a Bob Marley

Grupo se apresenta em novembro com a turnê “A Tribute to Bob Marley”, como parte das comemorações dos 30 anos do Brasil Jamaica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 15:29

Groundation faz show em Vitória em tributo a Bob Marley
Groundation faz show em Vitória em tributo a Bob Marley Reprodução Instagram @instagroundation

Uma das bandas de reggae mais conhecidas da cena internacional, o Groundation vem ao Espírito Santo em novembro para uma apresentação especial em homenagem a Bob Marley. O grupo norte-americano se apresenta no dia 20 de novembro, na Caza Brava, em Vitória, com a turnê A Tribute to Bob Marley.


O show integra a programação dos 30 anos do Brasil Jamaica, projeto que há três décadas promove a difusão do reggae no Espírito Santo e reúne artistas nacionais e internacionais ligados ao gênero.


Liderado pelo músico Harrison Stafford, o Groundation prepara um repertório dedicado à obra de Bob Marley, com canções que ajudaram a popularizar o reggae mundialmente. A banda combina o reggae roots jamaicano com elementos de jazz e música latina.


Formado em 1998, na Califórnia, o grupo construiu uma trajetória internacional ao explorar diferentes possibilidades dentro do reggae. Entre os trabalhos lançados ao longo da carreira estão Hebron Gate, Each One Teach One, We Free Again, Building an Ark, One Rock e Candle Burning.

30 anos de Brasil Jamaica

A apresentação faz parte das comemorações das três décadas do Brasil Jamaica, projeto idealizado pelos produtores Léo Kbong e Rodrigo Rosa. Criada com o objetivo de fortalecer a presença do reggae no Espírito Santo, a iniciativa promoveu encontros entre artistas e diferentes gerações de fãs do gênero.

Escolher o Groundation para celebrar os 30 anos do Brasil Jamaica tem um significado muito especial. É uma banda que tem uma relação forte com o público capixaba e que, ao longo dos anos, conquistou muitos fãs por aqui

Afirmam os produtores

O show terá dois setores. O primeiro lote de ingressos já está esgotado, e as entradas disponíveis são vendidas pela internet.

Serviço

Groundation — “A Tribute to Bob Marley”

Quando: 20 de novembro, sexta-feira, às 21h
Onde: Caza Brava, Vitória
Ingressos: pelo site Guichê Web
Informações: @brasiljamaicaoficial

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