Banda norte-americana Groundation faz show em Vitória em tributo a Bob Marley

Uma das bandas de reggae mais conhecidas da cena internacional, o Groundation vem ao Espírito Santo em novembro para uma apresentação especial em homenagem a Bob Marley. O grupo norte-americano se apresenta no dia 20 de novembro, na Caza Brava, em Vitória, com a turnê A Tribute to Bob Marley.





O show integra a programação dos 30 anos do Brasil Jamaica, projeto que há três décadas promove a difusão do reggae no Espírito Santo e reúne artistas nacionais e internacionais ligados ao gênero.





Liderado pelo músico Harrison Stafford, o Groundation prepara um repertório dedicado à obra de Bob Marley, com canções que ajudaram a popularizar o reggae mundialmente. A banda combina o reggae roots jamaicano com elementos de jazz e música latina.





Formado em 1998, na Califórnia, o grupo construiu uma trajetória internacional ao explorar diferentes possibilidades dentro do reggae. Entre os trabalhos lançados ao longo da carreira estão Hebron Gate, Each One Teach One, We Free Again, Building an Ark, One Rock e Candle Burning.