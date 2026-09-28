ECA Digital, bets e um pedido de socorro de um adolescente

Um adolescente de 16 anos, do Estado do Paraná. me procurou, pela página do TikTok, onde falo sobre ações contra plataformas de apostas online, conhecidas como Bets, e as formas de proteção judicial para viciados em jogos, os ludopatas. Ele havia perdido R$ 400,00 e estava desesperado. Insistiu por dias, chegando a dizer que havia pensado em tirar a própria vida.





Expliquei que não podíamos atendê-lo sem os responsáveis legais. Mas, diante do risco real e ciente do dever de proteção integral, disse a ele que era necessário fazer um "cadastro" para ajudá-lo. Coletei seus dados e denunciei o caso ao Disque 100 no mesmo dia. Oito dias depois, ainda preocupada com a situação, e sendo abordada pelo adolescente, que seguia me pedindo socorro, fiz contato nos canais de denúncia, e me dei conta de que nenhuma ação efetiva havia sido realizada.





Esse episódio não é exceção. Levantamento da Frente Parlamentar Mista da Educação em parceria técnica com a Equidade.info, uma iniciativa liderada por pesquisadores do Lemann Center da Universidade de Stanford e de outras universidades federais brasileiras, mostra que 20,4% dos estudantes do ensino fundamental e médio já apostaram online. Entre os do 3º ano do médio, os números são ainda mais alarmantes: quase metade (49,7%). Até crianças de 11 anos já apostam: são 9,5% delas.