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Música

Autor de 'Ilariê', sucesso de Xuxa, vive no Ceará e atua como missionário

Cid Guerreiro, 66, é o compositor de alguns dos maiores hits da apresentadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 11:26

Cid Guerreiro é autor de Ilariê, de Xuxa
Cid Guerreiro é autor de Ilariê, de Xuxa. Foto: Reprodução/Globo
Cid Guerreiro, 66, compositor de "Ilariê", um dos maiores sucessos de Xuxa, trocou a carreira na música pop pela vida dedicada ao meio evangélico.
Responsável por hits que marcaram a trajetória da apresentadora, como "Ilariê" e "Tindolelê", Cid acumulou fama e fortuna com as canções, que ultrapassaram as fronteiras do Brasil. "Ilariê", por exemplo, fez sucesso em mais de 17 países e encerra o show de Xuxa na turnê "O Último Voo da Nave", sendo interpretada em português, inglês e espanhol.
Em entrevista, o compositor contou que, apesar do sucesso profissional, não se sentia realizado naquele período da vida. "Eu com todo o dinheiro, fama e sucesso, eu não tinha felicidade. Eu era prisioneiro da minha fama, do meu sucesso e do meu dinheiro. EU vivia dentro de um quarto de hotel, saia para a van, da van para o show, do show para o hotel. Fazia shows terça, quarta, quinta. E dois shows por dia às sextas, sábado e domingo. Eu não tinha vida. Ninguém sabe o que é a podridão de um homem quando ele começa a se subverser. Ele começa a desvalorizar aquilo que ele almejou um dia. E eu passei por isso", disse no Pib Florida Podcast.
A mudança aconteceu em 2005, após participar de um culto realizado na casa de Carla Perez e Xanddy. Desde então, Cid abandonou o axé e passou a atuar na música gospel. "Hoje, toda a minha história é no gospel, pregando o evangélico e levando a palavra do Senhor", afirmou.
Cid Guerreiro atualmente mora em Aquiraz, no Ceará, ao lado da esposa, Andrea Meirelles, com quem é casado há 35 anos. Pai de dois filhos e avô, ele atua como cantor gospel e missionário em uma igreja evangélica. Nas redes sociais, se apresenta com a frase: "Antes um artista. Agora um adorador".

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