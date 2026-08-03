Autor de 'Ilariê', sucesso de Xuxa, vive no Ceará e atua como missionário

Em entrevista, o compositor contou que, apesar do sucesso profissional, não se sentia realizado naquele período da vida. "Eu com todo o dinheiro, fama e sucesso, eu não tinha felicidade. Eu era prisioneiro da minha fama, do meu sucesso e do meu dinheiro. EU vivia dentro de um quarto de hotel, saia para a van, da van para o show, do show para o hotel. Fazia shows terça, quarta, quinta. E dois shows por dia às sextas, sábado e domingo. Eu não tinha vida. Ninguém sabe o que é a podridão de um homem quando ele começa a se subverser. Ele começa a desvalorizar aquilo que ele almejou um dia. E eu passei por isso", disse no Pib Florida Podcast.