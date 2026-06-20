Arraiá das Sapas: festa para mulheres LBTQIAPN+ agita a Serra em julho

Inspirado pelo clima de junho, o Mês do Orgulho, a Serra recebe um evento sob medida para o público sáfico — mulheres que se atraem por mulheres, como lésbicas e bissexuais. No dia 4 de julho, a Casa Píer, na Praia de Carapebus, será palco do Arraiá das Sapas. Os ingressos estão à venda por R$ 40 (2º lote).





Tudo começou quando Lonita Buffon, de 40 anos, notou a grande força do movimento sáfico em estados como São Paulo. Ela sentiu uma lacuna no cenário de entretenimento do Espírito Santo, que carecia de eventos voltados para esse público.





Foi assim que, junto de sua sócia Dani Cozendey, de 39 anos, ela começou a idealizar a comunidade Colanella. O projeto foi tomando forma aos poucos até culminar em sua primeira edição em maio deste ano, sucesso absoluto de público.