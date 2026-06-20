Arraiá das Sapas: festa para mulheres LBTQIAPN+ agita a Serra em julho

Inspirado pelo clima de junho, o Mês do Orgulho, a Serra recebe um evento sob medida para o público sáfico — mulheres que se atraem por mulheres, como lésbicas e bissexuais. No dia 4 de julho, a Casa Píer, na Praia de Carapebus, será palco do Arraiá das Sapas. Os ingressos estão à venda por R$ 40 (2º lote).
Tudo começou quando Lonita Buffon, de 40 anos, notou a grande força do movimento sáfico em estados como São Paulo. Ela sentiu uma lacuna no cenário de entretenimento do Espírito Santo, que carecia de eventos voltados para esse público.
Foi assim que, junto de sua sócia Dani Cozendey, de 39 anos, ela começou a idealizar a comunidade Colanella. O projeto foi tomando forma aos poucos até culminar em sua primeira edição em maio deste ano, sucesso absoluto de público.
Para a segunda edição, a inspiração é o clima de São João. O arraiá promete muito forró com Bárbara Greco e banda, além dos sets da DJ Lara Aredes. O clássico touro mecânico também não vai ficar de fora, assim como brincadeiras temáticas (e levemente modificadas com trocadilhos que as “sapas” vão entender). Comidas típicas como pamonha e caldos estarão à venda, assim como churrasquinhos e bebidas.
Pessoas aliadas, não pertencentes à comunidade LBTQIAPN+, são bem-vindas na festa, desde que respeitem a proposta e o protagonismo do evento.
SERVIÇO
Colanella - Arraiá das Sapas
Data: 4 de julho
Horário: 17h a 00h
Local: Casa Píer, Praia de Carapebus, Serra
Ingressos à venda pelo Sympla, por R$ 40 (2º lote)
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