Após hiato do BTS, J-Hope anuncia lançamento de álbum solo para julho

J-Hope, do BTS, anunciou o lançamento de álbum solo para julho. Crédito: Reprodução/Instagram/@uarmyhope

Após o anúncio de hiato do BTS, J-Hope, um dos integrantes do grupo de k-pop, confirmou o lançamento de seu primeiro álbum solo. O disco Jack in the Box chega às plataformas digitais em 15 de julho e o primeiro single será divulgado no dia 1º de julho.

De acordo com o comunicado oficial da Big Hit Music, agência responsável pela carreira do cantor, "o álbum solo de J-Hope representa suas aspirações de quebrar os padrões e crescer ainda mais. Representa sua própria visão e personalidade como artista".