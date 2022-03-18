Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Após 51 anos, Nívea Maria deixa quadro de elenco fixo da Globo
Deixará saudades

Após 51 anos, Nívea Maria deixa quadro de elenco fixo da Globo

"Me sinto como aquela menina que pisou pela primeira vez no estúdio. Estou pronta e preparada para novos voos num misto de tensão e ansiedade para as novas possibilidades", disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Março de 2022 às 14:57

Nívea Maria deixa quadro de elenco fixo da Globo
Nívea Maria deixa quadro de elenco fixo da Globo Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Nívea Maria, de 75 anos, anunciou que está deixando o quadro de elenco fixo da Rede Globo após contrato de 51 anos. A informação é de Patrícia Kogut, colunista do jornal O Globo. "Cheguei à Globo vinda da rede Excelsior e Tupi de São Paulo, daquele time de pioneiros da TV brasileira", disse.
Ela também acrescentou que foram cinco décadas de respeito pela emissora, público e imprensa. Na telinha, a atriz deu vida a personagens importantes e que marcaram o grande público em novelas como Gabriela, A Moreninha e A Casa das Sete Mulheres.
Agora, Nívea, que disse estar sentindo um "misto de dever cumprido e saudades", fica disponível para realizar trabalhos com contratos por obra, assim como a atriz Juliana Paes, por exemplo.
"Me sinto como aquela menina que pisou pela primeira vez no estúdio. Estou pronta e preparada para novos voos num misto de tensão e ansiedade para as novas possibilidades que já estão chegando. Minha arte está pronta para ser reinventada", finaliza. 

Veja Também

Marcos Mion fala sobre apresentar o Lollapalooza: 'me sentindo de volta à MTV'

Eliezer diz que vai 'dar motivo' para brothers do VIP votarem nele

Lucas reflete sobre liderança de Arthur: 'Não vejo ninguém como oposição a mim'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

estúdios globo Famosos globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados