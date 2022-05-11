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Música

Any Gabrielly e Noah Urrea, do Now United, lançam cover de 'That’s What I Want'

Cover ainda ganhou um videoclipe com cenas gravadas no Brasil e em Portugal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 21:30

Any Gabrielly e Noah Urrea, do Now United em foto promocional para o cover de 'That's What I Want', de Lil Nas X
Any Gabrielly e Noah Urrea, do Now United em foto promocional para o cover de 'That's What I Want', de Lil Nas X Crédito: Instagram/@noahurrea
Any Gabrielly e Noah Urrea, do Now United, lançaram na última segunda-feira, 9, um cover de That’s What I Want, faixa presente no álbum de estreia Lil Nas X, Montero
As gravações do vídeo do cover aconteceram no Brasil e em Portugal, durante a turnê Wave Your Flag World Tour, nos meses de março e abril.
Por aqui, as cenas foram filmadas em São Paulo e Curitiba e todo o vídeo foi gravado pelo celular de Urrea.
Any ainda possui outros covers no seu canal do YouTube, como Drivers License, de Olivia Rodrigo - com mais de dois milhões de visualizações -, e My Future, de Billie Eilish.
Noah também já divulgou outros covers antes, como o da música Hold On, de Justin Bieber, com mais de um milhão de views.

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