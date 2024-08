Anne Mahin lança livro de poemas sobre a complexidade da condição humana

A escritora e poeta Anne Mahin acaba de lançar seu quinto livro, “Algares". Neste novo trabalho, a autora mineira, que reside em Guarapari , apresenta 95 poemas que exploram a complexidade da condição humana. O exemplar da editora Ipê das Letras está disponível na Amazon pelo preço de R$ 39. De acordo com a escritora, o livro promete despertar emoções de quem decidir se aventurar em seus textos. “É o desejo de todo poeta: o despertar da estesia em seus leitores”, destacou. A palavra estesia, utilizada por Anne, significa a capacidade de perceber sensações.

Os textos variam entre formas rigorosamente metrificadas, como sonetos italianos e ingleses, haicais, quadras, martelos agalopados e galopes à beira-mar, além de versos livres e brancos. Segundo Anne, a criação de cada poema é bem particular, não existindo uma fórmula.

“Os poemas surgem espontaneamente, a partir de uma leitura (o que é mais comum) ou de uma conversa. Depois é só fazer os ajustes quanto à métrica, se for o caso”, pontuou.

Geralmente, um livro de poesia fica pronto em um ano. Torço para que apreciem a leitura e se surpreendam com cada poema lido

Com prefácio da renomada escritora Bernadette Lyra, o exemplar aborda temas como a brevidade da vida, a iminência da morte, a imanência e transcendência, amor, ódio, loucura, razão, solidão, saudade e o vazio da existência. Uma ode à arte poética, explorando o engenho de renovar a potência de cada palavra e a essência do ser poeta.

SOBRE A AUTORA

Natural de Cambuquira, localizada ao sul de Minas Gerais, Anne Mahin é apaixonada por Guarapari, onde mora e trabalha. Formada em Letras, com duas especializações em Literatura, ela lecionou por dez anos, antes de se dedicar à sua carreira no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.