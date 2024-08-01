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Cinema

5 lançamentos imperdíveis do Prime Video em agosto

Confira algumas das principais produções que estreiam no catálogo da plataforma de streaming
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 13:36

Imagem Edicase Brasil
Agosto promete grandes lançamentos no Prime Video Crédito: CeltStudio | Shutterstock
Agosto está repleto de lançamentos imperdíveis no Prime Video, trazendo uma variedade de novos títulos que prometem entreter e emocionar os espectadores. Com produções que vão desde reimaginações de heróis icônicos até emocionantes dramas de ação e aventuras místicas, há algo para todos os gostos.
Prepare-se para conhecer as tramas intrigantes de “Batman: Cruzado Encapuzado”, “Manobra Arriscada”, “Jackpot: Loteria Mortal”, “No Gain No Love” e a segunda temporada de “Os Anéis de Poder”. Saiba mais a seguir!

1. Batman: Cruzado Encapuzado – 1ª temporada (01/08)

Imagem Edicase Brasil
Em “Batman: Cruzado Encapuzado”, Bruce Wayne luta contra o crime em uma Gotham City dominada pela corrupção Crédito: Reprodução digital | Prime Video
“Batman: Cruzado Encapuzado” é uma nova visão do icônico Homem-Morcego. Em uma Gotham City dominada pela criminalidade e corrupção, Bruce Wayne (Hamish Linklater), um rico socialite marcado por tragédias pessoais, assume a identidade do Batman . A série promete explorar profundamente as complexas motivações dos personagens, proporcionando uma nova visão sobre a batalha entre o bem e o mal em uma cidade à beira do colapso.

2. Manobra Arriscada (08/08)

Imagem Edicase Brasil
Em “Manobra Arriscada”, um ex-soldado persegue seu sonho de pilotar motocicletas com a ajuda de um inesperado aliado Crédito: Reprodução digital | Prime Video)
A trama do filme, dirigido e escrito por Kelly Blatz, gira em torno de um soldado dispensado chamado Wes (KJ Apa) que busca a ajuda do pai para realizar o sonho de se tornar um corredor profissional de moto. No decorrer dos treinos, ele conhece uma aspirante a cantora de uma pequena cidade, cuja presença e apoio inesperado começam a desafiar e desfazer as barreiras emocionais que ele construiu durante anos de ausência paterna.

3. Jackpot: Loteria Mortal (15/08)

Imagem Edicase Brasil
Em “Jackpot: Loteria Mortal”, uma vencedora de loteria precisa sobreviver até o pôr do sol com a ajuda de um protetor improvável Crédito: Reprodução digital | Prime Video
“Jackpot: Loteria Mortal” é uma comédia de ação ambientada em um futuro próximo em que uma loteria oferece um prêmio bilionário, mas exige que o vencedor seja morto antes do pôr do sol. Quando Katie Kim (Awkwafina) ganha o bilhete premiado, ela precisa se unir a Noel Cassidy (John Cena) para sobreviver, enquanto enfrenta caçadores de recompensas e seu rival, Louis Lewis (Simu Liu).

4. No Gain No Love (26/08)

Neste k-drama, Son Hae-yeong (Shin Min Ah) tem enfrentado uma sequência de perdas em sua vida pessoal e profissional. Para reverter sua sorte e assegurar uma promoção, ela propõe um casamento de fachada com Kim Ji-uk (Kim Young-dae), um dedicado funcionário noturno de uma loja de conveniência local. O jovem, conhecido por sua bondade e disposição para ajudar os outros, aceita a proposta e se vê envolvido em uma situação inesperada para ajudar Son Hae-yeong.

5. Os Anéis de Poder – 2ª temporada (29/08)

Imagem Edicase Brasil
Na segunda temporada de “Os Anéis de Poder”, Sauron retorna e usa sua astúcia para reconstruir seu poder e criar os Anéis de Poder Crédito: Reprodução digital | Prime Video
A segunda temporada de “Os Anéis de Poder” traz o retorno de Sauron (Charlie Vickers), expulso por Galadriel (Morfydd Clark) e desprovido de exército ou aliados. Agora, ele deve usar sua astúcia para reconstruir seu poder e supervisionar a criação dos Anéis de Poder. Com isso, o Lorde das Trevas planeja subjugar todos os povos da Terra Média à sua vontade sinistra.

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