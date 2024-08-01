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Cinema

Novo terror de Nicolas Cage é dirigido pelo filho de Norman Bates

Estrelado por Maika Monroe e Nicolas Cage, o macabro filme de terror Vínculo Mortal chega em breve aos cinemas brasileiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 10:50

Anthony Perkins, o Norman Bates de 'Psicose', é pai de Oz Perkins, diretor de 'Longlegs - Vínculo Mortal'
Anthony Perkins, o Norman Bates de 'Psicose', é pai de Oz Perkins, diretor de 'Longlegs - Vínculo Mortal' Crédito: Reprodução
"Longlegs - Vínculo Mortal", novo terror de Nicolas Cage que chega aos cinemas no dia 29 de agosto, foi dirigido pelo filho de Anthony Perkins, o Norman Bates de "Psicose" (1960).
APÓS A MORTE DE ANTHONY PERKINS, O FILHO DESCOBRIU QUE ELE ERA GAY
O ator morreu em 1992 por complicações da AIDS. Na época, Oz tinha 18 anos. Além da morte de Anthony, o adolescente precisou lidar com o fato de que seus pais haviam escondido esse segredo por toda a sua vida. Depois da morte do ator, biógrafos descobriram que, antes de se casar, ele se submeteu a pseudo-terapias de conversão heterossexual que incluíam eletrochoque.
A mãe morreu em 11 de setembro de 2001. A fotógrafa e modelo Berry Berenson estava em um dos aviões que colidiram com as Torres Gêmeas.
Oz passou a vida adulta tentando entender o que levou a família a mentir. "Todo mundo ao redor do meu pai sabia o que estava acontecendo. Mas quando a notícia veio à tona, não se encaixava na linguagem de nossa família, então minimizaram. Eu me perguntava, se isso era obviamente verdade, por que não era aceito? Era tratado como uma doença, como algo ruim", reflete em entrevista ao jornal espanhol El País.
"A negação da homossexualidade dele me fez não entender a realidade. Não sabia lidar com a verdade, você não acredita em nada", disse Oz Perkins.
A relação dele com essa realidade criada pelos pais está presente no filme. "O centro emocional é um conceito que eu entendia bem: uma mãe que inventa uma mentira muito elaborada porque ela acredita que está protegendo sua família e o mundo", explica.

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