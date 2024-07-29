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Confira 5 lançamentos do cinema para o mês de agosto

Filmes “É Assim que Acaba” e "Mais pesado é o céu" estreiam em breve nas telonas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 11:53

Imagem Edicase Brasil
Agosto chega com grandes lançamentos no cinema Crédito: Reprodução digital | SONY PICTURES
O mês de agosto de 2024 promete uma grande variedade de lançamentos para os fãs de cinema. Entre os destaques, há a aguardada adaptação cinematográfica do sucesso literário “É Assim que Acaba”. Além disso, o cinema brasileiro também terá seu momento de destaque com a estreia de “Mais Pesado é o Céu”, um drama que promete emocionar o público.
A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos no cinema em agosto!

1. É assim que acaba (8/08)

Imagem Edicase Brasil
Em “É Assim Que Acaba”, Lily precisa tomar decisões difíceis que podem mudar o rumo de sua vida  Crédito: Reprodução digital | SONY PICTURES
O filme “É Assim Que Acaba”, baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, conta a história de Lily Bloom (Blake Lively), que se muda para Boston em busca de superar e esquecer os traumas do passado. Em sua nova cidade , ela abre uma floricultura e se apaixona perdidamente por Ryle Kincaid (Justin Baldoni), um neurocirurgião. Tudo parece ir bem até que Atlas (Brandon Sklenar), um antigo amor, reaparece em sua vida. Lily se vê, então, forçada a fazer escolhas difíceis e a confrontar os traumas do passado.

2. Mais pesado é o céu (8/08)

Imagem Edicase Brasil
No longa “Mais pesado que o céu”, Antônio e Teresa enfrentam a estrada do sertão em busca de uma nova vida  Crédito: Reprodução digital | Sereia Filmes
O longa, filmado no Ceará e dirigido por Petrus Cariry, narra a história de Antônio (Matheus Nachtergaele) e Teresa (Ana Luiza Rios), moradores de Jaguaribara, uma cidade que desapareceu após ser submersa pelas águas do Açude Castanhão.
Durante uma jornada pelas estradas do sertão, o casal encontra uma criança abandonada e decide acolhê-la. Essa improvável família inicia uma travessia pelas paisagens áridas em busca de reconstruir suas vidas e encontrar um novo sentido para sua existência.

3. Meu filho, nosso mundo (15/08)

Imagem Edicase Brasil
Em “Meu filho, nosso mundo”, Max busca um lugar feliz para criar seu filho Ezra Crédito: Reprodução digital | Diamond Films
Dirigido por Tony Goldwyn, o drama apresenta a história de Max Bernal (Bobby Cannavale), um comediante de stand-up que, após se separar, vive com seu pai, Stan (Robert De Niro). O protagonista enfrenta o desafio de criar seu filho Ezra (William A. Fitzgerald), diagnosticado com autismo aos 11 anos, enquanto lida com uma relação conturbada com sua ex-esposa Jenna (Rose Byrne).
Determinado a encontrar um novo rumo para suas vidas, Max decide embarcar em uma viagem de carro com Ezra, em busca de um lugar onde possam ser felizes.

4. Princesa adormecida (15/08)

Imagem Edicase Brasil
Em “Princesa adormecida”, Rosa descobre ser a princesa de um país distante e que sua vida corre perigo Crédito: Reprodução digital | PANORAMICA / WARNER BROS BRASIL/MANEQUIM FILMES
O longa brasileiro dirigido por Cláudio Boeckel, baseado na coleção “Princesas Modernas”, de Paula Pimenta, é protagonizado por Pietra Quintela no papel de Rosa, uma adolescente que sonha com liberdade e independência.
Ao completar 15 anos, ela é surpreendida ao descobrir que é, na verdade, uma princesa de um país distante e que sua vida pode estar em risco. Um mistério do passado ressurge, trazendo consigo uma vilã vingativa que ameaça sua segurança.

5. O corvo (22/08)

Imagem Edicase Brasil
'O corvo' é um remake do filme de 1994 baseado nos quadrinhos de James O'Barr  Crédito:
No remake do filme de 1994, baseado nos quadrinhos de James O’Barr e dirigido por Rupert Sanders, Eric Draven (Bill Skarsgård) e sua namorada Shelly (FKA Twigs) são brutalmente assassinados por uma gangue. Preso no limbo entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele retorna na forma de um corvo e decide vingar seu fim trágico, buscando justiça contra os responsáveis por seus assassinatos.

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