Netflix anuncia data da 2ª temporada de 'Round 6' e confirma último ano

Seong Gi-hun na 2ª temporada de 'Round 6' Crédito: Reprodução/ Instagram @netflix

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (31) que os novos episódios de "Round 6" chegarão para o público em 26 de dezembro de 2024. No próximo ano a séria chega em sua temporada final, com uma terceira leva de episódios.

"Seong Gi-hun jurou vingança no final da temporada 1 e está de volta aos jogos. Será que ele vai conseguir se vingar? Novamente, o líder não parece ser um oponente fácil. O clima de tensão se manterá até o final da série, na temporada 3 que será lançada no ano que vem", escreveu Hwang Dong-hyuk, 53, diretor, roteirista e produtor executivo da trama.