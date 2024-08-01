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Netflix

Netflix anuncia data da 2ª temporada de 'Round 6' e confirma último ano

Apesar das greves do ano passado atrasarem o lançamento de alguns títulos, a Netflix uma lista grande e ousada para 2024 além de Round 6
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 11:27

Seong Gi-hun na 2ª temporada de 'Round 6
Seong Gi-hun na 2ª temporada de 'Round 6' Crédito: Reprodução/ Instagram @netflix
A Netflix anunciou nesta quarta-feira (31) que os novos episódios de "Round 6" chegarão para o público em 26 de dezembro de 2024. No próximo ano a séria chega em sua temporada final, com uma terceira leva de episódios.
"Seong Gi-hun jurou vingança no final da temporada 1 e está de volta aos jogos. Será que ele vai conseguir se vingar? Novamente, o líder não parece ser um oponente fácil. O clima de tensão se manterá até o final da série, na temporada 3 que será lançada no ano que vem", escreveu Hwang Dong-hyuk, 53, diretor, roteirista e produtor executivo da trama.
"Faremos o nosso melhor para garantir que vocês embarquem em outra jornada incrível. Espero que vocês estejam preparados para o que vem por aí."

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