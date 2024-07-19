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Série de 'Cidade de Deus' ganha data de estreia; veja o que esperar 20 anos depois

Ambientada 20 anos depois dos eventos do filme, a série precisou de uma "atualização" para uma mudança mais profunda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 12:03

Série de 'Cidade de Deus' ganha data de estreia
Série 'Cidade de Deus' Crédito: Divulgação
A série Cidade de Deus: A Luta Não Para já tem data para chegar à Max. Continuação do clássico brasileiro comandado por Fernando Meirelles e Kátia Lund, a produção marcou o lançamento do primeiro dos seus seis episódios para 25 de agosto. De quebra, ainda revelou um pôster inédito, que dá destaque para Buscapé (Alexandre Rodrigues).
Ambientada 20 anos depois dos eventos do filme - ou seja, em plenos anos 2000 -, a série foi descrita por Meirelles na CCXP23 como uma espécie de "atualização" do original. De fato, como o primeiro teaser ilustra bem, a produção revela o que aconteceu na vida de personagens, como o ainda narrador Buscapé e a agora líder da comunidade Berenice (Roberta Rodrigues). Contudo, "atualização" implica também uma mudança mais profunda. Segundo o cineasta, que volta apenas como produtor, A Luta Não Para pretende jogar os holofotes na potência de comunidades como Cidade de Deus, focando menos nos seus problemas.
De acordo com a sinopse, a trama começa quando o jovem traficante Bradock (Thiago Martins) deixa a cadeia e volta a colocar a Cidade de Deus em meio a uma disputa de poder. Isso porque, enquanto esteve fora, Curió (Marcos Palmeira) assumiu o posto de dono do morro. Presos novamente entre o tráfico, a milícia e o poder público, os moradores decidem se unir para tentar quebrar esse ciclo.

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A Luta Não Para apresenta, portanto, uma perspectiva de resistência e luta, como pontuou o diretor Aly Muritiba na visita do Estadão ao set. "Claro que existe também a violência, o mundo do crime, mas tudo é visto pela perspectiva de quem sofre as consequências disso", afirmou, na ocasião.
Para trazer esse novo olhar, Muritiba e os roteiristas comandados por Sérgio Machado expandiram os papéis femininos. Além da já citada Berenice, a antes coadjuvante Cintia (Sabrina Rosa) passa a ter papel mais ativo no enredo como coordenadora do centro cultural. Juntam-se às duas a atriz Eli Ferreira no papel de Lígia, uma jornalista escrevendo sobre os donos do tráfico.
Ainda assim, ao que tudo indica os fãs do filme vão encontrar na série a mesma estética que tanto chamou a atenção em 2002 - aliás, a ponto de render à obra quatro indicações ao Oscar, entre os quais aos prêmios de melhor fotografia e melhor direção. Além disso, flashbacks do longa e gravações que não foram para o corte final também fazem parte dos episódios.
Antes da estreia oficial na Max em 25 de agosto, Cidade de Deus: A Luta Não Para exibirá seu primeiro episódio na 52ª edição do Festival de Gramado. Vale destacar que a série lançará episódios semanalmente, aos domingos, a partir das 21h.

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