Ana Carolina canta Cássia Eller em Vitória: "Tudo nela me influenciou"

Ana Carolina durante turnê em homenagem a Cássia Eller Crédito: Iris Alves

Neste sábado (29), uma voz marcante sobe ao palco do Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória (ES), para celebrar uma outra potência da música popular brasileira. Estamos falando de Ana Carolina, que traz a turnê "Ana canta Cássia", uma homenagem à Cássia Eller (1962 - 2001). Para o show, dividido em cinco atos, a mineira traz suas interpretações do repertório de sua eterna ídola, incluindo os sucessos "Palavras" e "Sabotagem".

Em conversa com "HZ", a cantora falou sobre como Cássia Eller a inspirou e disse estar ansiosa para a apresentação do final de semana. Inclusive, para a alegria dos fãs capixabas, a artista relembrou a vinda ao Estado, há dois anos.

Adoro meus fãs capixabas (...) Sempre sou muito bem recebida. Lembro que meu show aí, em 2021, foi muito marcante, porque era aquela época de começar a retomar a rotina, então foi bem gostoso poder cantar novamente aí

Com a turnê "Ana canta Cássia" rodando o Brasil desde setembro de 2022, Ana já revelou que o projeto partiu de um desejo íntimo de mostrar toda a admiração pela artista que ouviu pela primeira vez aos 16 anos, em uma estação de rádio de Juiz de Fora. Naquela época, a potência na voz de Cássia Eller fez com que a menina tímida ficasse encantada.

Desde então, Ana Carolina não foi mais a mesma. A personalidade, os posicionamentos e o jeito livre de Cássia ajudaram a moldar a artista e a pessoa física que Ana é hoje — a semelhança é tão grande que, não à toa, a mineira já chegou até a ser confundida com a carioca ao cantar um de seus maiores sucessos, "Garganta".

Hoje, aos 48 anos, Ana Carolina tem o privilégio de ter toda a influência de Cássia em sua carreira e de poder demonstrar tudo o que sente como fã, agora em cima do palco. "Gosto de falar que tudo nela me influenciou, da vida profissional até a vida pessoal", contou.

Confira, abaixo, algumas perguntas feitas pela equipe de "HZ" à Ana Carolina:

Por ser um desejo íntimo seu poder cantar Cássia, como você está se sentindo neste momento? Agora o que fica é a felicidade de toda vez subir no palco e poder fazer essa homenagem para ela, acompanhada dos meus fãs que estão apoiando muito o projeto. Mas no começo, não vou negar, deu um frio na barriga (risos). Você já comentou outras tantas vezes sobre como a Cássia te inspirou. Além dela, quem mais te inspira em suas produções? Nossa, são tantos nomes que chega a ser injusto esquecer alguém. Mas acho que Chico (Buarque), (Maria) Bethânia, Caetano (Veloso), (Gilberto) Gil, Roberto (Carlos), João Bosco… Como acha que a Ana de 16 anos, que ouviu Cássia Eller pela primeira vez, se sentiria com essa sua turnê? Acho que ela ficaria sem acreditar (risos). Quando eu era mais nova, eu era muito tímida. Então, a ideia de fazer um show como esse, pra tanta gente, ia me deixar sem palavras. Mas ao mesmo tempo, acho que a Ana de 16 anos ficaria muito emocionada também porque até hoje, depois de tantos anos de carreira, eu faço os shows e me emociono muito. Eu sempre digo que esse show é muito forte e marca muito a minha carreira. O que na arte da Cássia tanto te encantou? Acho que meu encantamento com a Cássia se deu por diversos motivos. É claro que a música dela é inesquecível. Lembro que a primeira vez que a ouvi, com aquela voz marcante, mexeu demais comigo. Mas além disso, ela era uma mulher muito livre, muito forte e isso também chamou muito minha atenção. Gosto de falar que tudo nela me influenciou, da vida profissional até a vida pessoal. O jeito dela de se portar no palco, como ela tratava de assuntos publicamente sem se preocupar com o que os outros achavam… Enfim, foi um conjunto de coisas que me fez ficar encantada com a Cássia. Você sente que se assemelha, hoje, a essa ídola que tanto admirava? Se sim, como é ser toda essa referência para jovens mulheres? Como eu falei, a Cássia me inspirou bastante. Então, eu acho até natural que muito da pessoa que eu sou hoje tenha a ver, pelo menos um pouco, com quem ela era. Gosto de pensar que, assim como a Cássia me ajudou a me entender quando eu ainda era uma jovem, eu também tento fazer por outras pessoas. Em diversos shows meus, aparecem mães e filhas, por exemplo, contando sobre a aceitação da sexualidade e sobre como minha música ajudou nesse processo. Fico feliz demais, é uma sensação de que estou fazendo algo de correto com a minha figura, de trazer mais visibilidade ao tema. Sua voz, claro, é algo muito marcante. Por ter toda essa potência, foi mais fácil se sentir ouvida? Obrigada! Mas acho que não dá pra saber bem. Acho que, no fim, é uma questão da voz, sim, mas também tem algo mais. Tem a conexão com o público, tem o tempo de carreira, porque, no começo, as coisas obviamente não eram como são hoje… Enfim, acho que vai além da voz, mas fico sempre muito honrada que as pessoas me ouçam e gostem do meu repertório. Qual foi a maior lição que você tirou sendo fã de Cássia Eller? Acho que a Cássia me ensinou muita coisa, como já falei aqui, mas a principal, provavelmente, foi ser generosa. Cássia era a generosidade em pessoa, e eu sempre achei isso muito bonito. No começo da minha carreira, ela foi importantíssima, não apenas como fã, mas de fato em ser generosa e estender a mão para me ajudar, me acolher. Eu nunca vou esquecer disso. O que sentia quando ouvia Cássia e o que busca fazer seus fãs sentirem ouvindo suas músicas? Minha relação com Cássia foi, desde o primeiro momento, de muita admiração. Lembro que a primeira vez que eu a ouvi foi em uma rádio em Juiz de Fora. Eu fiquei desesperada tentando entender quem era a cantora por trás daquela voz. Claro que também tem a questão das letras e tudo mais, que foi um combo muito bom. Então, se meus fãs conseguirem sentir esse prazer ao me ouvir, eu já fico feliz demais porque sei como a sensação é gostosa. Se pudesse cantar uma música com a Cássia hoje, da sua discografia ou da dela, qual seria? Da discografia de Cássia eu cantaria “Por Enquanto”, por ter sido a primeira música dela que eu ouvi. Da minha própria, seria “Garganta”, porque já confundiram e acharam que era a própria Cássia cantando.

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