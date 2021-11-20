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Geek

Amazon Prime Video e HBO Max confirmam presença na CCXP Worlds 2021

Plataformas de streaming prometem surpresas e novos conteúdos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 11:18

Cenário da CCXP Worlds 2020
Cenário da CCXP Worlds 2020 Crédito: Divulgação
A segunda edição totalmente virtual da Comic Con está se aproximando e promete muitas experiências e lançamentos para seus fãs. Nesta semana, as plataformas de streaming HBO Max e Amazon Prime Video confirmaram presença no evento que ocorre nos dias 4 e 5 de dezembro.
O Prime Video terá painéis exclusivos, no palco Thunder Arena. Os fãs podem esperar por notícias exclusivas, trechos inéditos e conteúdos dos bastidores de produções originais da Amazon, dentre elas "The Boys", "A Roda do Tempo", "Reacher" e "Star Trek: Picard".
Já a HBO Max ainda não revelou sua programação completa, mas promete grandes novidades para os fãs dos universos de DC, "Game of Thrones" e da franquia "Harry Potter", além de conteúdos inéditos tanto locais quanto internacionais.
Recentemente, o evento anunciou que a Netflix também confirmou presença para a edição. Apesar de o serviço de streaming não ter revelado a programação, a CCXP Worlds 21 reservou um espaço no palco Thunder durante o sábado, dia 4 de dezembro.
"A plataforma de streaming é parceira da CCXP desde que chegou ao Brasil e realizou painéis memoráveis com participação de artistas como Will Smith e Terry Crews, por exemplo. O estúdio está sempre na lista dos fãs como um dos produtores de conteúdo mais aguardados", diz nota oficial.

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No comunicado, a CCXP afirma que a expectativa é que a Netflix traga novidades para seus fãs e divulgue mais informações. A edição da Comic Con Experience este ano acontecerá nos dias 4 e 5 de dezembro, repetindo o formato online usado em 2020.
As vendas dos ingressos para o evento já estão disponíveis. Quem adquirir o pacote da edição de 2022 vai ganhar uma credencial Digital Experience para a edição que ocorre no fim deste ano. A CCXP 2022 deverá a acontecer presencialmente, no São Paulo Expo, também em dezembro.
As categorias de ingresso da edição presencial de 2022 são a entrada diária os pacotes que englobam os quatro dias, Epic Experience e Full Experience. Além disso, também haverá o Unlock CCXP, para os profissionais que trabalham com entretenimento, o que dará acesso a palestras e encontros com nomes do mercado.

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