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Futuro Ancestral

Ailton Krenak realiza palestra gratuita em Vitória nesta sexta (1)

Líder indígena membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Krenak teve obras traduzidas para mais de treze países; palestra será aberta ao público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 19:14

Recém-eleito para a ABL, Ailton Krenak fará palestra gratuita em Vitória nesta sexta (1)
Recém-eleito para a ABL, Ailton Krenak fará palestra gratuita em Vitória  Crédito: Bel Pedrosa/Instagram @_ailtonkrenak
Nesta sexta-feira (1), o líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak estará na Associação dos Docentes da Ufes (Adufes) às 18h, com a conferência “Futuro Ancestral”, que tem o mesmo nome do seu livro mais recente. O evento acontece em frente à sede da Adufes, no campus de Goiabeiras, e será aberto ao público. Não é necessário se inscrever para participar.
Ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, Krenak foi eleito para a cadeira 5 da Academia Brasileira de Letras (ABL) em outubro deste ano, se tornando o primeiro indígena a ocupar esse cargo. Além de “Futuro Ancestral”, ele também é autor de outros livros conhecidos, como “O amanhã não está à venda”, “A vida não é útil” e “Ideias para adiar o fim do mundo”. Suas obras foram traduzidas para mais de 13 países diferentes.
De acordo com o líder do grupo de pesquisa e coordenador do projeto de extensão, Soler Gonzalez, a intenção é trazer para a sociedade o debate sobre uma educação ambiental antirracista, nos contextos da produção de conhecimento e em práticas pedagógicas, curriculares e de formação de professoras e professores.
“Convidamos o Ailton Krenak na intencionalidade de contribuir com a sociedade capixaba com o debate científico, educativo e político acerca das problemáticas ecológicas e suas interrelações com a Educação Ambiental antirracista e a Educação das Relações Étnico-Raciais, compartilhando nesse evento tanto as demandas invisibilizadas como as experiências, resistências e reexistências cotidianas dos que vivem de modo mais intenso os efeitos da crise climática: comunidades tradicionais, rurais, indígenas, periféricas e quilombolas”, destaca.
O evento que acontece na sexta-feira é uma realização da Adufes, com organização do projeto de extensão Narradores da Maré. O Grupo de Pesquisa compõe, com outras organizações, o apoio da atividade.

Mais informações sobre o autor

Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu em 1953, em Itabirinha (MG), situada na região do vale do rio Doce, território do povo Krenak, que é um local que foi fortemente afetado pela atividade de extração de minérios. Na Assembleia Constituinte que deu origem à Constituição de 1988, ele teve um papel ativo na defesa dos direitos dos povos indígenas.
Em suas obras e palestras, Krenak faz críticas ao sistema capitalista, à visão eurocêntrica de civilização e ao colonialismo, relacionando esses fatores à formação da sociedade brasileira, assim como à relação consumista que está estabelecida com o planeta. Ele também aponta que esses fatores colocam a vida em risco, levando o meio ambiente ao colapso.

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